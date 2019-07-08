«كهرباء الشارقة» تفتح باب المنح الدراسية للمتفوقين

الشارقة (الاتحاد) أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، فتح باب التسجيل برنامج المنح الدراسية لطلاب وطالبات الثانوية المتفوقين للدراسة في جامعة الشارقة والجامعة الأميركية بالشارقة، ويستمر التسجيل حتى 5 أغسطس 2019.

وأكد الدكتور المهندس الليم رئيس «الهيئة»، أن برامج المنح الدراسية للطلبة والطالبات المواطنين المتفوقين تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم الطلاب المتفوقين وتخفيف أعباء التعليم عن الأسر، وأوضحت خولة بن هده رئيسة قسم المنح الدراسية، أنه سيتم استقبال الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني لـ«الهيئة».

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