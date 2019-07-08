طلبة «ربدان» يتدربون على مجالات السلامة والأمن

أبوظبي (الاتحاد) تنفذ أكاديمية ربدان بالتعاون مع شرطة أبوظبي وأكاديمية الدفاع المدني لأول مرة برنامجها الصيفي بعنوان: «‏استثمر وقتك معنا»، ‏والمصمم خصيصاً للطلاب المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 17 عاماً، وذلك في مقر الأكاديمية لمدة ثلاثة أسابيع خلال شهر يوليو 2019.

وأكد الدكتور فيصل العيان، نائب رئيس الأكاديمية، أهمية السعي لنشر وتبادل المعرفة بصفة مستمرة ‏وتعزيز جاهزية الأجيال الشابة واستثمار أوقاتهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع. ‏وأوضح أن البرنامج يسهم في تنمية قدرات المشاركين عبر تسليحهم بالمعرفة وتزويدهم بتدريب يصقل مواهبهم وينمي مهاراتهم في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة الأزمات بالتعاون مع شرطة أبوظبي وأكاديمية الدفاع المدني. ‏وثمن العقيد سالم أحمد الكويتي مدير إدارة التدريب في قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، التعاون المستمر مع أكاديمية ربدان، مؤكداً اهتمام الجهتين ببناء وتطوير الكوادر الوطنية من أجل تعزيز الجاهزية، موضحاً أن البرنامج الصيفي يلقى اهتماماً من أولياء أمور الطلاب، وحماساً كبيراً ورغبة جادة من الأبناء للاستفادة منها بالشكل الذي يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.

‏وأكد المقدم عادل علي محمد السمري مدير أكاديمية الدفاع المدني اهتمام القيادة العامة للدفاع المدني بتوعية طلاب المدارس بمخاطر الحريق.‏

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