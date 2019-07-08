ورش تفاعلية وأنشطة ترفيهية في «بيئة الشارقة»

الشارقة (الاتحاد) تنظم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، النسخة الرابعة من البرنامج الصيفي «معاً لصيف أجمل»، التي انطلقت أمس وتستمر حتى الخميس المقبل في منتزه الصحراء، وتتضمن أنشطة وبرامج وفعاليات متنوعة، مثل الورش التفاعلية والمحاضرات والأنشطة الترفيهية والتوعوية، وزيارات ميدانية لمواقع عديدة، مثل الغرفة الماطرة ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية.

شاركت في تنظيم فعاليات البرنامج عدة جهات حكومية، من بينها: القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للمتاحف، ومؤسسة الشارقة للفنون (الغرفة الماطرة) وغيرها من الجهات.

وتشمل فعاليات البرنامج الصيفي زيارات ميدانية من بينها زيارة مقر هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وزيارة مأوى القطط والكلاب، ومتحف الشارقة العلمي، وزيارة مركز الحفية لصون البيئة الجبلية، وزيارة متحف الشارقة للحضارة الإسلامية والغرفة الماطرة في مؤسسة الشارقة للفنون، بالإضافة إلى ورش ومحاضرات توعوية وتثقيفية وترفيهية متنوعة.

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