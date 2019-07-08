إيطاليا (الاتحاد) عقدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات مع معالي بورجانا كريستو رئيسة برلمان جمهورية البوسنة والهرسك على هامش مشاركتها في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط الذي يعقد بمدينة ميلان- إيطاليا بعنوان «أسواق رأس المال البديلة للنمو الاقتصادي في البحر المتوسط.. الدور الحاسم للبرلمانيين». وتطرق الجانبان إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وخصوصاً ما يتعلق بالأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، ومناقشة خطر التطرف والإرهاب الذي بات يضرب ويهدد مختلف دول العالم مع التأكيد على تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحته وتجفيف مصادر ومنابع تمويله. واستعرضت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي رؤية الدولة وخططها واستراتيجياتها واستشرافها للمستقبل والتخطيط له، ونهج القيادة واهتمامها بالمواطن كأساس التنمية وركيزتها الأساسية، وحرص القيادة الحكيمة على تبنيها والتي وضعت الإنسان في المقدمة، والمسيرة البرلمانية في الدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمل القبيسي تبحث التعاون مع رئيسة برلمان البوسنة والهرسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.