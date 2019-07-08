مخيم تعليمي لدعم أطفال الأسر المتعففة

دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، دورة أخرى من المخيم الصيفي التعليمي بين 7 يوليو و8 أغسطس 2019، وسيقام المخيم الذي تجري فعالياته لخمسة أيام في الأسبوع في مدرسة أبتاون بمردف، بالشراكة مع مركز روافد للتطوير والتعليم في دبي، حيث سيُمنح 200 طفل في سن 6 إلى 12 عاماً فرصة الاستمتاع بأنشطة ترفيهية، وتعلم مهارات جديدة والاستمتاع مع أقرانهم، من خلال توفير أساس متين لهم يمكنهم الاعتماد عليه لتحقيق التقدم.

وقد تم إطلاق المبادرة رسمياً أمس من قبل الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء وأحمد عبدالكريم محمد جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك بمشاركة المتطوعين الذين سيساهمون في مهام تطوعية متنوعة خلال هذه المبادرة.

وقال الدكتور القرق: يمكن للأداء الأكاديمي أن يتأثر بشكل كبير بالبيئة المحيطة خارج المدرسة والكثير من الأسر المتعففة غير قادرة على تحمل تكاليف الحفاظ على حماسة أطفالهم أثناء هذه الفترة من العام، ما قد تكون له عواقب على سلوكهم ومستقبلهم الاجتماعي.