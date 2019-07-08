«زايد للرعاية الأسرية» تناقش أنشطة ومبادرات الدار

العين (وام)

عقد مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية اجتماعه برئاسة سيف أحمد بن ماجد المهيري، رئيس مجلس الإدارة، في مقر الدار بمدينة العين، بحضور أعضاء مجلس الإدارة مبارك سعيد الشامسي، والدكتور فهد مطر النيادي، وحمد بن نخيرات العامري، عضو مجلس الإدارة، ونبيل صالح الظاهري، مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية.

وصادق المجلس على محضر الاجتماع السابق واطلع على ما تم تنفيذه من قرارات، كما قدم مدير عام الدار لأعضاء المجلس تقريراً استعرض فيه أهم التطورات والتغيرات التي جرت منذ عقد الاجتماع الأخير للمجلس، تضمن نشاطات المؤسسة، من أبرزها توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، وتنظيم الدار لسلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، وتضمن التقرير الذي عرض على المجلس أبرز وأحدث مبادرات الدار خلال الفترة الأخيرة.

وبحث أعضاء مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع التي من شأنها توفير أرقى برامج التدريب والتأهيل والتعليم لفئات المشمولين برعاية الدار، والتي تساعد في تنمية القدرات والطاقات الموجودة لديهم وتساعد في عملية دمجهم ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم ومؤثرين في مسيرة التنمية الشاملة التي يشهدها وطننا الغالي.

وأشاد المجلس بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة في مساندة الدار وبرامجها ومشاريعها والفئات التي ترعاها من أجل الوصول للأهداف المرجوة من إنشائها، وتحقيق طموح ورغبات القيادة للفئات المشمولة برعاية الدار.