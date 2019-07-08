«حصاد التطوعي» للأطفال في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) انطلقت أمس فعاليات معسكر الحصاد التطوعي في دورته الـ10 التي ينظمها مركز التطوع التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، بمشاركة 180 طفلاً متطوعاً وتستمر فعالياته حتى 18 من الشهر الجاري. وتتخلل المعسكر الذي يتم تنفيذ برامجه مجموعة من المهارات والفرص التطوعية التي من شأنها صقل مهارات الأطفال من الفئة العمرية من 6 إلى 12 عاماً للقيام بأعمال تطوعية.

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