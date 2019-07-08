سالم القاسمي عضواً في أمناء «الدولية للتسامح»

رأس الخيمة (وام) اختارت الهيئة الدولية للتسامح المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة عضواً في مجلس أمناء الهيئة، تقديراً للدور المتميز الذي يقوم به في مجال تمكين الشباب ودعمهم ورعاية فعالياتهم والمشاركة فيها والمساهمة في خلق التغيير في حياتهم.

وقال جورج ويلارد سكرتير مجلس إدارة الهيئة: إن الشيخ سالم بن سلطان القاسمي يمثل نموذجاً ريادياً وراعياً للشباب.

من جانبه، قال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي إن اختياره لعضوية مجلس الأمناء الهيئة الدولية للتسامح هو مصدر اعتزاز لكل إماراتي، لأننا نؤكد بذلك حضورنا الفعلي في المؤسسات المهنية الدولية، انطلاقاً مما علمنا إياه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بأن التسامح عمل إيجابي متأصل في موروثنا الثقافي وهذا ما يجعلنا جميعاً نحتفل هذا العام 2019 بعام التسامح الذي أرسى دعائمه الأب المؤسس.

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