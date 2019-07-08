350 طالباً وطالبة في «صيفي جامعة الإمارات»

العين (وام) انطلقت فعاليات البرنامج الصيفي الذي تنظمه جامعة الإمارات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بإشراف أكاديميين ومدربين من جامعة الإمارات بمشاركة 350 طالباً وطالبةً من مختلف المدارس الثانوية من إمارات الدولة والذي يستمر أسبوعين.

وأكد الدكتور محمد البيلي، مدير الجامعة، أهمية احتضان الجامعة للبرنامج الصيفي الذي يعد فرصة ثرية لطلبة المدارس لاكتشاف مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وصقل مواهبهم في المجالات الأكاديمية والتقنية، والقيادية، والحياتية، والتواصل الفعال والتفاعل اليومي مع الأكاديميين ومعايشة الحياة الجامعية الحقيقية. وأشار إلى أن جامعة الإمارات تؤكد حرصها الدائم على تدعيم الجهود المشتركة وتفعيل أواصر التعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تأهيل الكفاءات وتعزيز المهارات استهدافاً لمتطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021 وتحقيق مئويتها 2071، مشيداً برؤية القيادة الرشيدة في منح الشباب الثقة والعمل على تعزيز مهاراتهم بما يعزز من موقع دولة الإمارات بأن تكون في صدارة التنافسية العالمية، بحيث أصبح شباب دولة الإمارات يملكون مهارات عالمية تؤهلهم لقيادة المستقبل والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة للدولة. ومن جهته، ذكر الدكتور عتيق المنصوري، النائب المشارك لشؤون الطلبة بالجامعة، أن المهارات بكافة أشكالها وأنواعها تلعب دوراً هاماً في تعزيز المواهب الطلابية وهذا البرنامج الصيفي يتيح للطلبة فرصة السكن في الحرم الجامعي مع الوجبات الغذائية.

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