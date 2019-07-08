«الصحفيين الإماراتية» تشارك في دورة عن «حقوق الإنسان»

دبي (الاتحاد)

شاركت جمعية الصحفيين الإماراتية في البرنامج التدريبي الصيفي «حقوق الإنسان وريادة الأعمال» الذي نظمه مؤخراً مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في جامعة أي كامبوس بمدينة كومو الإيطالية، ومثل الجمعية في البرنامج الزميل عمر الأحمد، عضو الجمعية والصحفي بجريدة الاتحاد.

وقال محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، إن الجمعية تهدف إلى مشاركة شباب الصحفيين في الأنشطة والبرامج والورش والدورات التدريبية، سواء كانت في داخل الدولة أو المحيط الإقليمي أو الدولي، لصقل قدراتهم المهنية وزيادة الخبرة لديهم في كافة مناحي الحياة خدمة للعمل الصحفي.

وتناول البرنامج علاقة حقوق الإنسان بريادة الأعمال من منظور ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنظور القانوني لحقوق الإنسان وما يتبعه من مفاهيم أخلاقية وإدارية. وتعرف المشاركون على آلية حماية واحترام مبادئ حقوق الإنسان في المجال الرياضي، وذلك من خلال استعراض أمثلة على بعض الأندية الرياضية ومساهمتهم الاجتماعية في محاربة انتهاكات حقوق الإنسان، منها نادي يوفنتوس الإيطالي.

وتضمن البرنامج زيارة ميدانية لنقابة المحامين الإيطاليين في مدينة ميلانو، حيث تم استعراض مستويات اتباع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عدة دول، بالإضافة إلى القوانين المتبعة التي تحمي هذه الحقوق.

كما زار الوفد المشارك أكاديمية «ديل لوتشو» للموضة والأزياء في ميلانو، واستمع إلى محاضرة حول آلية حماية حقوق الإنسان في مجال الموضة، منها حماية العاملين في هذا المجال من عارضات وعارضين من انتهاكات ضد حقهم في الحفاظ على نمط غذائي صحي.

شارك في البرنامج عدد من القانونيين والصحفيين والطلبة والعاملين في مجال حقوق الإنسان من الإمارات والسعودية وفلسطين، وقامت الدكتورة باولا توديني المديرة التنفيذية للجامعة، والدكتور علي الخشان وزير العدل الفلسطيني الأسبق بتسليم المشاركين شهادة المشاركة للمشاركين.