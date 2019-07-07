تأجيل إطلاق "عين الصقر" لسوء الأحوال الجوية

قررت شركة "أرينا سبيس" اليوم تأجيل إطلاق القمر الاصطناعي "عين الصقر/1 " لموعد سيتم تحديده لاحقاً اعتماداً على تحسن الظروف الجوية وملاءمتها لمتطلبات الاطلاق العالمية. وجاء القرار نظراً لاستمرار سوء الأحوال الجوية غير الملائمة وارتفاع الرياح فوق مركز "غيانا" الفضائي على الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية. وكانت مقرراً إطلاق القمر الصناعي "عين الصقر /1" اليوم الإثنين الموافق 8 يوليو الجاري، في تمام الساعة 5:53:03 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. اقرأ أيضاً...تأخر إطلاق القمر الصناعي "عين الصقر/1" لسوء الأحوال الجوية جدير بالذكر أن دولة الإمارات كانت قد أكملت كافة الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي "عين الصقر /1" إلى مداره يوم السبت الموافق السادس من يوليو الجاري، حيث مرت الاستعدادات لإطلاق "عين الصقر /1" بمراحل مختلفة، كما صمّم القمر لتوفير تغطية عالمية لمدة عشر سنوات قادمة للاستخدام العسكري والمدني.

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