"دبي مول" يثري محفظته من العلامات التجارية الفاخرة

يواصل دبي مول، وجهة التسوق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوار في العالم والذي طورته "إعمار مولز"، إثراء مجموعة العلامات التجارية الفاخرة التي يحتضنها، مع افتتاح متجر جولدن جوس، العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة في مجال الأحذية الرياضية.

وسيكون المتجر الجديد الحصري ضمن "دبي مول" أول منافذ "جولدن جوس" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقع في منطقة الأزياء "فاشن أﭬنيو"، مقدماً خيارات تناسب جميع أفراد الأسرة، إضافةً إلى إطلاق فئات منتجات جديدة، مثل الحقائب، التي ستكون متوفرة حصرياً في عدد محدود من المتاجر.

ولطالما اشتهرت متاجر "جولدن جوس" بتصاميمها المميزة وديكوراتها الأنيقة، وحرصت العلامة التجارية الإيطالية على تقديم مفهوم جديد كلياً في منطقة الشرق الأوسط من خلال ذا لاب، التجربة التي تأخذ الزوار إلى عالم التقاليد الحرفية العريقة لمدينة البندقية، للتعرف على الأسلوب الفريد المتبع في إبداع تشكيلة المنتجات. ويوظف المتجر أحدث التقنيات التي يتعرف الزوار من خلالها على كيفية صناعة أحذية "جولدن جوس" ومعالجتها يدوياً بفرشاة خاصة وتليينها والفنون المتبعة في تصميمها. كما يمكن للزوار إضافة لمستهم الخاصة على الأحذية عبر الاختيار من بين تشكيلة متنوعة من الإكسسوارات المعدة خصيصاً لتجربة "ذا لاب".

كما ستتاح للزوار فرصة استكشاف منصة ليسز لأربطة الأحذية، واختيار الألوان والأقمشة والطبعات المفضلة لديهم، والمناسبة للأحذية التي يختارونها. ويتم إعداد هذه الأربطة حصرياً لعدد محدود من متاجر العلامة التجارية، وتبقى في المتجر لمدة شهر واحد قبل استبدالها بتشكيلة جديدة ذات تصاميم مختلف في الشهر التالي.

وتقدم "جولدن جوس" حصرياً في متجرها الأول ضمن "دبي مول" تشكيلة "فلاغ إل تي دي"، المعدة باستخدام مزيج من المواد الفاخرة وكريستال "سواروفسكي" والغليتر، لتكون خياراً مثالياً للراغبين بمواكبة أحدث صيحات الموضة في دبي.

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ويضم "دبي مول" أكثر من 150 وجهة فاخرة للتسوق والطعام، بما في ذلك المتاجر الكبرى والمفاهيم الجديدة، في منطقة الأزياء "فاشن أﭬنيو" التي تعتبر أبرز وجهات التسوق الفاخرة للمقيمين والزوار على حد سواء، والتي ساهمت في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة للموضة في المنطقة، عبر مزيج من متاجر أرقى العلامات التجارية العالمية تحت سقف واحد.

الحدث: افتتاح متجر "جولدن جوس" في "دبي مول"

التوقيت: خلال ساعات عمل "دبي مول"