شيراتون لندن بارك لين يقدم لضيوفه أفضل الطرق لنوم هنيء

: تعاون فندق شيراتون غراند لندن بارك لين مع "هاتشاردز"، أقدم متجر كتب في لندن، والطبيب النفسي المعتمد واستشاري طب النوم، لإنشاء مكتبة تحتوي على مجموعة مختارة من الكتب المخصصة لمساعدة الضيوف على الحصول على نوم هنيء.

ونظرًا لأن النوم على سرير جديد يعد من الصعوبات التي قد تواجه المسافرين، توفر المكتبة الفريدة من نوعها 30 كتابًا من الروايات التي من شأنها أن تساعد الضيوف على طرد الأرق.

وبالتعاون مع الدكتور ديفيد لويس، الاختصاصي النفسي المعتمد وطبيب النوم، تم وضع مجموعة من القواعد التي يجب أن تتواجد في الكتب، مثل استخدام الجمل القصيرة والفصول الختامية التي تحقق رغبة الدماغ في الوصول لاكتمال القصة. واستخدمت مكتبة هاتشاردز هذه الصيغة لتنظيم قائمة الكتب هذه المتواجدة في صالة النادي الحصرية بالفندق.

وصنُفت الكتب بحسب الفئات (الجيل العاشر، وجيل الألفية، والجيل زد)، ويمكن للضيوف الاستمتاع بقراءة كتاب من المكتبة المتاحة لأعضاء الصالة والمقيمين في غرف أو أجنحة النادي، في غرفتهم الخاصة أو في الصالة الهادئة حيث يشمل ذلك الفطور والمشروبات والمقبلات طوال اليوم.

وحول ذلك، قال الدكتور ديفيد لويس: "إن أهم النظريات تشير إلى أن النوم قد يوفر للدماغ فرصة لإعادة التوازن. قد يكون النوم في سرير ليس لك أمرًا صعبًا، كما يساهم الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية خلال ساعات المساء إلى اضطرابات في النوم - مما يعني يصعّب أحيانًا النوم على الذين يبيتون في الفندق."

يوفر فندق شيراتون غراند لندن بارك لين تجربة النوم الشهيرةSheraton Signature Sleep ، والتي تتضمن مجموعات مبتكرة من المفارش والعطور، مصممة لمساعدة الضيوف على الحصول على ليلة هانئة.

وتعليقًا على ذلك، قال جستن بينشبيك، المدير العام في الفندق: "لقد كانت إضافة قائمة ZZZللكتب إلى غرف النادي الحصري خطوة طبيعية بالنسبة لنا للارتقاء بتجربة الفندق، ونحن محظوظون بضيوفنا القادمين من مختلف أنحاء العالم، لذلك كان من المهم بالنسبة لنا أن تتضمن القائمة قصصًا ذات صلة بجميع الثقافات ".

وتتضمن القواعد التي اختيرت الكتب بناءً عليها:

الكتب التي تبتعد عن التفاصيل وتتبع بنية سردية بسيطة مثل كتاب Penguin Book of English Short Story تساعد القارئ على الاستغراق في القصة، في حين كلما زاد تعقيد بنية القصة، زاد الجهد المعرفي المطلوب لفهمها.

القصص التي تنتهي بفصل ختامي تحقق رغبة الدماغ في الوصول لاكتمال القصة، إذ يخلق الفصل غير المكتمل ما يُسمى " تأثير زيجارنيك"، وهو شعور مزعج في مؤخرة عقلك بأن شيئًا ما قد ترك غير مُنته أو مُنجز، وهو ما يقلل احتمالية النوم

الكتب التالية توافق هذا المعيار Century Girlsو One Fine Day و Still Me

القصص التي يقوم بناؤها على جمل طويلة هي علاج ناجع للأرق، إذ تنتج موجات بطيئة (ألفا) طويلة في الدماغ والتي توجد في حالة الاسترخاء، بخلاف الموجات الاأسرع القصيرة (موجات بيتا) المسؤولة عن حل المشكلات. تحتوي كل من Tangerineو Conversations with Friends و Wind, Sand and Stars على جمل أطول مما يجعلها مثالية للقراءة قبل النوم.

وتتوفر قائمة الكتب في صالة النادي وهي متاحة لأعضاء الصالة والمقيمين في غرف أو أجنحة النادي.