أسواق السلع تقف على صفيحٍ ساخن!

لم تتمكن السلع، مع استثناءات قليلة، من الحفاظ على ما حصدته من مكاسب عقب اجتماع مجموعة الدول العشرين الكبرى في أوساكا. وسادت السوق في البداية أجواء من الإيجابية بفضل تجدد الآمال بعودة الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى طاولة المفاوضات، إلا أنه سرعان ما تلاشت هذه الآمال عندما عززت البيانات الاقتصادية الضعيفة من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية المخاوف من المخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي وتأثيراتها على حجم الطلب على السلع الرئيسية من النفط إلى المعادن الصناعية.

وحطّ الأسبوع المتقلّب أوزاره مع تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يونيو والذي تصدّر جميع التخمينات، حيث تجاوزت معدلات نمو فرص العمل جميع التوقعات، وهذا من شأنه تخفيف الدعوات المطالبة بتخفيض أسعار فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بواقع 50 نقطة أساس في 31 يوليو.

وشهد الذهب تداولات ضمن نطاق 56 دولار أمريكي، ووصل سعر أونصته إلى 1400 دولار أمريكي. وامتزجت الأخبار المتضاربة في السوق بالتداولات المتوترة من المشترين الجدد الذين ما زالوا يبحثون عن ضمانات بارتفاع أكبر لأسعار الذهب قياساً بمعدلاتها الحالية. وقفزت أسعار النفط الخام مؤقتاً لتتراجع تحت ضغط مخاوف نمو الطلب التي خيّمت على تمديد الاتفاقية المبرمة مع دول أوبك بلس لتخفيض الإنتاج لمدة تسعة أشهر. ومن جهتها، انتعشت أسعار الذرة والقمح بعد تراجعها ردّاً على تقرير 28 يونيو الأمريكي بخصوص المخزونات والمساحات المزروعة. وقد لا تكفي ظروف الزراعة المحسّنة لإعادة إحياء الآمال بشأن أسعار الذرة، إذ ستؤدي الزراعة المتأخرة إلى تأخير الحصاد والوقوع فريسة لمخاطر الصقيع المبكر وتأثيراته على المحصول النهائي.

وانخفضت تداولات النحاس عالي الجودة جراء ضعف البيانات الاقتصادية، إلا أنها بقيت أعلى من حدودها الدنيا الأخيرة بعد أن أخّرت ’كودلكو‘، إحدى أكبر شركات إنتاج النحاس في تشيلي، مجدداً العودة إلى الحجم الطبيعي لعملياتها في أحد المصاهر الرئيسية.





وباعتباره أفضل السلع من حيث الأداء هذا العام، بلغت أسعار خام الحديد أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات قبل أن تعود للتراجع من جديد. ومنذ عام وحتى الآن، بلغت نسبة هذا الارتفاع حوالي 70% لتصل إلى 117 دولار أمريكي للطن المتري بفضل تشديد الإمدادات في موانئ في الصين جراء كارثة سد البرازيل وسوء الأحوال الجوية في أستراليا، وهما اثنتان من أبرز جهات الشحن في العالم. ولم يتوقف الأمر إلا بتدخّل أكبر مجموعات الصلب الصينية، والتي دعت الحكومة للحفاظ على النظام والتحقيق في الارتفاع الذي ساهم بزيادة انفصال الأسعار عن الأساسيات الحالية.

وبصفتنا فريق الاستراتيجية لدى ’ساكسو بنك‘، أصدرنا الأسبوع الماضي توقعاتنا للربع الثالث تحت عنوان: "الذعر المالي العالمي". وبدأتُ الحديث عن قسم السلع بما يلي: نتوقع أن تتكشف الأرباع السنوية المقبلة عن حالة عالمية من الذعر المالي، ما سيدفع العديد من السلع الرئيسية نحو تحقيق مزيد من المكاسب. ويبدو الذهب في وضع مثالي للاستفادة من سباق جديد نحو تخفيض أسعار فائدة البنك المركزي وعوائد السندات؛ فيما سيسهم تجدد الحرب بين العملات في إضعاف الدولار الأمريكي، وهو ما يعدّ عاملاً إيجابياً آخر للسلع.

وقد سلّط ستين جاكوبسن، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى ’ساكسو بنك‘، الضوء على الخطورة الكامنة في عجز التسهيلات الجديدة للسياسة النقدية عن تغيير بوصلة التوجهات وتوفير الدفعة المرجوّة لعجلة النمو العالمي. وبالنتيجة، نتوقع أن نشهد تحوّلاً نحو توسّع مالي عالمي مع تركيز على البنية التحتية والبيئة وعدم المساواة. وتبرز السلع، وفي مقدمتها الذهب، بين القطاعات التي ستستفيد أكثر من زيادة الإنفاق الحكومي للأموال التي لا تملكها؛ في ظل التوقعات التي ترجّح عودة موجة التضخّم مجدداً بعد ربعين سنويين فقط من مضيّها. للاطلاع على التوقعات، يرجى الضغط على الرابط الإلكتروني هنا

وخلال الأسبوع الماضي، حظيت وجهة نظرنا بشأن اقترابنا من سباق محتمل نحو تخفيض أسعار الفائدة بدعم اثنين من الأحداث المهمة المرتبطة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي. وفي أوروبا، أدى تعيين لاجارد بدلاً من دراجي إلى تقلّب عوائد السندات في دول جنوب أوروبا جراء الاعتقاد بإمكانية توفير مزيد من الدعم. وفي الوقت نفسه بالولايات المتحدة الأمريكية، استفاد الرئيس ترامب من أحد حمائم الاقتصاد المخضرمين وأحد المتفائلين بارتفاع أسعار الذهب لشغل الشواغر في بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويمكن أن يسرّع تعيينهما من وتيرة التخفيضات المرتقبة لأسعار الفائدة، مما قد يضعف الدولار ويعطي الذهب دفعة إضافية.

تشير حالتا التحوّط لفترة طويلة والقمة المزدوجة على الرسم البياني الشمعيّ نحو تدعيم إضافي قصير المدى. ويمكن إيجاد دعم رئيسي عند عتبة 1380 دولار للأونصة (بنسبة تصحيح 38.2% عن عمليات البيع بين عامي 2011 و2015) تليه أعلى مستوى في عام 2016 عند 1375 دولار للأونصة وأعلى مستوى في عام 2018 عند 1366 دولار للأونصة.

المصدر: ساكسو بنك

أدى التراجع الجديد في عائدات السندات إلى رفع قيمة سوق الدين العالمية ذات العائدات السلبية لتسجل رقماً قياسياً جديداً عند 13.3 تريليون دولار. ويبذل المستثمرون في أوروبا قصارى جهدهم للعثور على سندات تمنحهم عوائد إيجابية، بينما تتمثل البدائل في العقارات وسندات الشركات عالية المخاطر، والأسهم. وبالرغم من ذلك، تواصل الأسهم العالمية تحدي الجاذبية وتُظهر حالياً أكبر انفصال عن المؤشرات العالمية الرائدة منذ عام 2007؛ بينما يراهن المستثمرون على خيارات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وانخفاض معدلات التضخّم، والنمو المستقر، والتوجه المستمر من الشركات لإعادة شراء أسهمها وتجنب الوقوع في أي أزمة كبرى. ومن هنا، نرى صوابية التصحيح الأخير وضرورته لاستقطاب مزيد من المستثمرين.

وقد خضع النفط الخام لعدة ضغوطات جديدة بعد اجتماعات أوبك ومجموعة دول أوبك بلس، والتي لم تخيّب التوقعات بإعادة تمديد الاتفاقية الحالية للحفاظ على سقف للإنتاج. واضطرت أوبك للحفاظ على قيود الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من عام 2020 لمواجهة مخاوف ارتفاع الطلب التي برزت في الجولة الأخيرة من مؤشر مديري المشتريات - والذي لم يرقَ إلى حدود التوقعات - من حول العالم.

ويعتبر تمديد الاتفاقية لتسعة أشهر أخرى حتى عام 2020 أمراً ضرورياً، حيث يميل فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي إلى اعتباره فترة ضعيفة للطلب على النفط الخام. ومع ذلك، تدرك المجموعة أنها قد تفقد مزيداً من حصتها في السوق لصالح المنتجين من الدول غير الأعضاء في أوبك، وخاصةً البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبالرغم من مؤشرات الدعم القوية التي قد يرسلها ذلك إلى سوق النفط، إلا أنها قد لا تدعم الانتعاش حتى وقت لاحق من هذا العام. وبناء عليه، تمتلك أوبك وروسيا القدرة على التحكم بحجم العرض، وليس الطلب؛ وقد تواجه التوقعات على المدى القريب بعض التحديات حتى ولو استأنفت الأسعار تعافيها. ويرجح أن تستند التحركات السعرية الرئيسية بعد اتفاقية أوبك إلى البيانات الأسبوعية الخاصة بالأسهم الأمريكية أيام الأربعاء، فضلاً عن بيانات الاقتصاد الكلي.

وقد تراجعت توقعات خام برنت على المدى القريب بشكل كبير في أعقاب العجز عن تخطي عتبة 66.8 دولار أمريكي للبرميل، لمواجهة نطاق المقاومة عند عتبة 67.50 دولار أمريكي للبرميل. ونتيجة لضغوطات البيع من عقود الشراء المحبطة للآمال، تراجعت الأسعار إلى عتبة الدعم عند 62.25 دولار أمريكي للبرميل قبل التوقف المؤقت.

المصدر: ساكسو بنك



أولي هانسن

رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك

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يمكن متابعة الحساب @Ole_S_Hansen

يمكن الاطلاع على رؤى أولي هانسن وفريق ’ساكسو ستراتس‘ بالكامل على الرابط الإلكتروني: analysis.saxo



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