انطلاق مهرجان "قيّظ في الفجيرة" الثالث غداً

أعلنت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية عن انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان "قيّظ في الفجيرة" تحت شعار "عام التسامح"، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم، في مقر الجمعية بالفجيرة، بحضور سعادة خالد الظنحاني رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة.

ويتضمن المهرجان، الذي تنطلق فعالياته غداً وتستمر حتى 31 يوليو الجاري، أنشطة متنوعة للأطفال، منها: ورش تعليمية للأطفال، فقرات مسرحية، إبداعات فنية، مسابقات رياضية، ألعاب للأطفال، جلسات قرائية، زيارات ميدانية، إلى جانب ورش في إعادة التدوير والتصميم وصناعة العطور، وأخرى عن الأعمال اليدوية والسنع، ورحلات ترفيهية، بالإضافة إلى ورش وأنشطة متنوعة للكبار، منها: ندوات أسرية واجتماعية، دورات في اللغة اليابانية، ورش في الابتكار والذكاء الاصطناعي، قراءات شعرية، وجلسات أدبية وتراثية.

وأوضحت حياة الحمادي الأمين العام للجمعية أن فعاليات مهرجان "قيظ في الفجيرة" هذا العام، تتميز بأنها أكثر تخصصاً وثراءً في المجالات الإبداعية الأدبية والفنية والمسرحية والتراثية، وذلك بهدف اكتشاف المبدعين في جميع المجالات تحقيقاً لرؤية الجمعية الرامية إلى ضخ دماء جديدة في المشهد الثقافي الإماراتي بشكل عام.

وأكدت الحمادي حرص جمعية الفجيرة الثقافية على ترسيخ مبدأ بناء شخصية أبناء الوطن على أسس علمية تتماشى مع معطيات الحاضر والمستقبل من خلال تقديم الدعم اللازم لهم، وتطوير مواهبهم وقدراتهم، وتوجيههم بأسلوب علمي يضمن لهم الاستمرار والتطور.

ومن جهتها، أشارت موزة حميد اليماحي، مديرة البرامج والأنشطة مديرة مجلس الطفل في الجمعية، إلى أن الفعاليات تهدف إلى استثمار أوقات فراغ الأطفال في أعمال مفيدة ومسلية، من خلال تقديم برامج تدريبية متنوعة تدعم مهاراتهم عن طريق تنمية الخبرات الذاتية التي تغذي في نفوسهم العديد من المفاهيم والقيم النبيلة، فضلاً عن إسهامها في التعرف إلى مجالات جديدة تثري مستقبل الأطفال المهني.