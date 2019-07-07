استعراض الفراعنة يبهر الكامب الروسي الدولي



أوقعت القرعة مصر لتكون الدولة الاولى في افتتاح برنامج ثقافات الشعوب في اطار فعاليات الكامب الروسي الدولي "أرليونك" بمشاركة روسيا، مصر، فرنسا، بلغاريا، المجر، ارمينيا واوزبكستان.

وصرحت يلينا فيكتورفنا مديرة الكامب "رغم ان الدولة الاولى ليس لها فرصة كافية لعمل البروفات اللازمة، لكنني سعيدة ان تفتتح مصر برنامج ثقافات الشعوب ليقيني ان الوفد المصري هو الاكثر جاهزية وامكانياته الفنية عالية كما وضح من خلال حفل الافتتاح.

وصرح شريف جاد رئيس الوفد المصري اننا وضعنا برنامجا يعتمد على الدهشة والابهار لنقدم ماهو جميل ومختلف للوفود المشاركة، فبدا البرنامج المصري في الثامنة صباحا من خلال الاذاعة الداخلية للكامب بزغروطة مصرية لايقاظ الكامب. تم البرنامج باللغات الروسية والعربية والانجليزية.

وتم تقسيم العرض المصري الى ثلاثة استديوهات تعمل في وقت واحد، الاولى قدمه الاطفال شادي عادل، حبيبة شريف، وعمر خالد عن الاساطير المصرية الشهيرة مثل أسطورة ايزيس وازوريس، كما قدموا معلومات تاريخية عن مصر، وعن معجزة تعامد الشمس على ابو سمبل. وضم هذا الاستوديو معرضا للتحف المصرية المهداه من هيئة التنشيط السياحي مع عرض مجموعة من افلام الهيئة على شاشة تستعرض اهم المعالم السياحية والتاريخية في مصر.

وضم الاستوديو الثاني برنامج كيف نتعلم اللغة العربية، قدمته ناتاشا كوكاش مع الاطفال نور محمد، سليم خالد، وعبدالله محمود.

والاستوديو الثالث كيف تكتب اسمك باللغة الهيروغليفية قدمه روميساء خالد، مروان نجم، سوزانا تامر، وسلمى سامح.

وفي نهاية البرنامج المصري تم تقديم استعراض الفراعنة من تصميم الدكتورة / تهاني حسن الاستاذة بمعهد البالية شارك فيه جميع اطفال الوفد المصري، وجاء استعراضا مبهرا أسعد الوفود المشاركة، وبنهايته ضجت القاعة بالتصفيق.

وفي الختام قدم الوفد المصري الهدايا التذكارية للحضور، وصرحت مديرة الكامب " كما توقعت مصر أبهرت الجميع بيوم ثقافي متنوع ومدهش وقوي ليأكدوا انهم من اقوى الوفود المشاركة في الكامب الروسي الدولي. واستمرت فعاليات اليوم الثقافي المصري طوال اليوم مع عرض للاغاني المصرية.