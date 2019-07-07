فى إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة وتنمية العلاقات المصرية الإفريقية تنطلق الدورة الثالثة لمهرجان جولدن شيف الدولي للطهاة في محافظة جنوب سيناء بمشاركة عشر دول عربية وأفريقية.

وصرحت نيفين أبوزيد رئيس المهرجان أنه يعد أهم مهرجان دولي خاص بالطهاة في مصر والوطن العربي

وسوف يشهد المهرجان حضور عدد من الشخصيات العامة المصرية التى لها علامة مميزة فى العمل الوطنى مثل اللواء دكتور حفنى خليفة رئيس مجلس أعمال مصر جنوب السودان وكيل أول وزارة الإستثمار ومن الجانب السودانى تم دعوة سفير جنوب السودانى ورجال الأعمال ايي دوانق ايي كما يحضر عدد من الطهاة العالمين منهم الشيف نديم ملحم من فلسطين والشيف سلطان السهلى من السعودية

وأكد الشيف السوري محمد يحيى نائب رئيس المهرجان علي مشاركة تجمع شيفات سوريا وأنهم مستعدون لخوض منافسة قوية مع الفرق والدول المشاركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنوب سيناء تستقبل الدورة الثالثة لمهرجان جولدن شيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.