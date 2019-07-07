7 حدائق جديدة و3 ملاعب بتكلفة 10 ملايين درهم في العين

باشرت بلدية مدينة العين وشركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" تنفيذ أعمال مشروع إنشاء 7 حدائق جديدة، و3 ملاعب رملية في 4 مناطق متفرقة بمدينة العين هي سويحان وناهل والشويب والفقع بتكلفة تقارب الـ 10 ملايين درهم.

وأشار الطرفان إلى أن المشروع ينفذ على مساحة تبلغ 12 ألفاً و 100 متر مربع، ويتوقع الانتهاء من أعماله خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، ويعمل على تنفيذه أكثر من 47 عاملاً ومهندساً واستشارياً.



وأكد الجانبان سعيهما المتواصل إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتكريس قيم الاستدامة، والمحافظة على البيئة، وزيادة رقعة المساحات الخضراء، ووضع بصمات متميزة لمدينة العين مدينة الخضرة والجمال.

ويأتي المشروع في إطار حرص بلدية العين، وشركة مساندة على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة للدولة وفق خطة حكومة أبوظبي الهادفة إلى توفير أرقى مواصفات ومكونات البنى التحتية العصرية القادرة على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات النمو، فيما تستهدف الحدائق الجديدة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتوفير أماكن مناسبة لهم لممارسة الأنشطة والهوايات .

وتفصيلاً، أوضحت شركة "مساندة" أن المشروع يتضمن إنشاء حدائق ألعاب للأطفال مسورة ومظللة بالكامل، وملاعب مسورة ذات أرضيات خاصة عالية الجودة تم تصميمها وفق أعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية، إضافة إلى مراعاة جوانب السلامة والأمان في حالة سقوط الأطفال.



وفيما يخص مواصفات الأرضيات، أفادت الشركة بأنه تم اختيار 3 نماذج من الأرضيات مختلفة من حيث الألوان والرسومات التعبيرية المستخدمة فيها، مشيرة إلى أن كل الأرضيات تشترك من حيث درجة السلامة والأمان التي توفرها لمستخدمي الحديقة خصوصاً الأطفال، وذلك كون سماكة الأرضيات المطاطية المستخدمة تتناسب وأعلى لعبة في الحديقة، حيث تم تعميمها على كامل الحديقة وليس أسفل الألعاب فقط، وذلك حسب المقاييس العالمية المعتمدة.

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ولزيادة درجة السلامة الممكنة تعتزم "مساندة" إحاطة قواعد الألعاب المعدنية بطبقة من المطاط لحماية الأطفال وتأمينهم في حال الوقوع أو الاصطدام بها.



وتتميز الملاعب بأنها ذات أرضيات عالية الجودة، حيث تم استخدام مادة تسمى الأكريليك المتكونة من عدة طبقات مختلفة، كل طبقة فيها تؤدي وظيفة خاصة بتأمين مرونة مناسبة، وطبقة نهائية ذات لون مريح للاعبين، فضلاً عن مراعاة جوانب السلامة والأمان في حال تعرض أي لاعب للسقوط.



وتعطي المظلات الجديدة درجة تظليل لا تقل عن 95%، وكذلك تخفف من درجة الحرارة صيفاً إلى أقصى حد ممكن، إضافة إلى أنها تزيد من درجة الحفاظ على الألعاب، واستدامتها لأطول فترة ممكنة، فضلاً عن تزويد الملاعب بأضواء كاشفة تؤمن درجة رؤية فائقة على أرض الملعب.

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