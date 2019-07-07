محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي قبل، ظهر اليوم الأحد، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة الجدد المعينين لدى الدولة.

وقد رحب سموه بالسفراء الجدد، مؤكداً لهم أن جميع الأبواب مفتوحة لهم من أجل تسهيل مهاماتهم وتمكينهم من العمل الجاد في سبيل تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودولهم بما يعود بالخير والمنفعة على شعوبها.



كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في معرض ترحيبه بالسفراء، أن هناك فرصاً متعددة ومتنوعة يجب العمل معاً على اغتنامها لتطوير العلاقات القائمة بين دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة، وتمنى سموه لهم إقامة طيبة على أرض دولة الإمارات.

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