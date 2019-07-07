هيتيرا تطلق ورقة بيضاء بعنوان ’تطبيقات المهام الحرجة عبر شبكة النطاق العريض الخاصة بالمشغل‘

أعلنت اليوم "هيتيرا"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير حلول وأجهزة الاتصالات اللاسلكية للمحترفين والقطاع الخاص، عن إصدار ورقة بيضاء بعنوان "تطبيقات المهام الحرجة عبر شبكة النطاق العريض الخاصة بالمشغل".

هذا وتعتبر "هيتيرا"، منذ أكثر من 20 عاماً، شريكاً موثوقاً لمشغلي أجهزة اللاسلكي المحمولة للمحترفين "بيه إم آر" حول العالم في مجالات السلامة العامة والمرافق العامة والنقل والطاقة والتجارة. وبفضل خبرتها الغنية في القطاع وفهمها العميق لمتطلبات المستخدم النهائي ورؤيتها التطلعية لتطوير قطاع الاتصالات، أطلقت "هيتيرا" هذه الورقة البيضاء بهدف تزويد العملاء بحزمة من التوجيهات الاستشرافية.

تبحث هذه الورقة البيضاء في تطوير تقنيات الاتصال والحاجة إلى تقنيات النطاق العريض لدعم وتعزيز العمليات اليومية والاستجابة لحالات الطوارئ للمستخدمين النهائيين ذوي المهام الحرجة وذوي الأهمية الحرجة بالنسبة للأعمال التجارية.

وتدفع الورقة البيضاء بالنقاش قُدماً من خلال تقديم توصيات وتحليلات لنماذج النشر المختلفة لخدمات المهام الحرجة عبر شبكة النطاق العريض وتشجيع الشركات متعددة الجنسيات على التعاون مع وكالات السلامة العامة وأصحاب الأعمال التجارية، ومع "هيتيرا" التي توفر خبراتها التقنية وخبرتها الواسعة.

هذا وتقوم "هيتيرا"، مسلحة برؤية فريدة حول توجهات تطوير القطاع، بدور رائد في قطاع الاتصالات. كما ستلتزم كالمعتاد بتلبية احتياجات العملاء في مختلف القطاعات من خلال الأبحاث المستقلة والابتكار التكنولوجي.

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يمكنكم تحميل الورقة البيضاء من خلال الرابط التالي: https://www.hytera.com/html/mvno/index.html

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط

الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20190704005195/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

*المصدر: "ايتوس واير"