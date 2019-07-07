بدء عملية تسليم الوحدات ضمن مشروع ذا ريزيدنسس مارينا جيت 2

باشرت "سيلكت جروب"، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري تتخذ من دبي مقراً لها، عملية تسليم وحدات البرج الثاني ضمن مشروعها الفاخر "ذا ريزيدنسس مارينا جيت" على الواجهة المائية في مرسى دبي.

يقع برج "مارينا جيت" الثاني في موقع مثالي في وسط المشروع، وهو يتألف من 519 وحدة سكنية و16 منفذاً للبيع بالتجزئة موزعة على 64 طابقاُ. تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 1،352،400 قدم مربع ويضمّ شققاً ذات غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم أو 3 غرف نوم، وعدد من وحدات البنتهاوسس (نصف طابق)، والفيلات الخاصة عند الواجهة البحرية، إلى جانب شقة بنتهاوس تحتل طابقاً بأكمله تتمتع بإطلالة خلابة بزاوية 360 درجة على المرسى وملعب الجولف وأفق المدينة الساحر.

يقدم البرج الثاني ضمن مشروع "مارينا جيت" مجموعة واسعة من وسائل الراحة الفاخرة، بما في ذلك بركة للسباحة وبركة سباحة للصغار مع ركن للألعاب، وصالة رياضية فسيحة مزوّدة بأحدث المعدات، مع حمام "للسونا" وحمام للبخار. كما يضمّ البرج ثمانية مصاعد عالية السرعة مع مصعد مخصص للخدمات وإمكانية الوصول المباشر إلى المستودع، مواقف سيارات آمنة للمقيمين، وخدمة الأمن المخصّصة، بالإضافة إلى خدمة البواب "كونسيرج" على مدار 24 ساعة باليوم.

وقال راحيل أسلام، الرئيس التنفيذي لـمجموعة "سيلكت جروب" في معرض تعليقه على بدء تسليم الوحدات: "يوفر مشروع ’ذا ريزيدنسس مارينا جيت‘ للمقيمين نمط حياة مختار بعناية وذات طابع شخصي ضمن منطقة مرسى دبي. بالإضافة إلى تصميم المشروع المميز وجودة البناء ومخططات الطوابق الفعالة والمرافق الفاخرة، يوفر المستوى الأرضي من البرج جميع وسائل الراحة الممكنة للمقيمين عند عتبة بابهم. وبوجود مستشفى ’كينجز كوليدج‘ القريب وصيدلية ’إبن سينا‘ والعدد الكبير من منافذ الطعام والشراب الشهيرة، وسوبرماركت ’كارفور‘ الذي سيتم افتتاحه قريباً، يشكّل مشروع ’مارينا جيت‘ نمط الحياة المثالي لعملائنا المميزين."

وأضاف راحيل: "يشكّل مستوى الإشغال المرتفع للوحدات في جميع أنحاء المشاريع التابعة لشركة ’سيلكت جروب‘ دليلاً دامغاً على التزامنا الثابت بالتميز."

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تجدر الإشارة إلى أن الأعمال الإنشائية قد انتهت في برج "جميرا ليفينج مارينا جيت"، وهو البرج الثالث ضمن المشروع والذي ستتولى إدارته مجموعة "جميرا" تحت العلامة التجارية "جميرا ليفينج". ولا تزال أعمال تكسية الواجهات الخارجية للبرج جارية على أن يتم البدء بتسليم الوحدات بحلول الربع الثاني من عام 2020.

لمحة عن شركة "سيليكت جروب" العقارية



منذ تأسيسها في عام 2002، حققت شركة "سيلكت جروب" العقارية سمعة متميزة من حيث المصداقية والجودة. وتشمل مشاريع الشركة عدداً من مشاريع التطوير العقاري الحائزة على الجوائز في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا. وإذ يشكل قسم التطوير محور أعمال الشركة، تضم حافظة مشاريع "سيلكت جروب" نحو 20 مليون قدم مربع من العقارات تبلغ قيمتها التطويرية الإجمالية أكثر من 17 مليار درهم إماراتي.

* المصدر: "ايتوس واير"