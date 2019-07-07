"ستارزبلاي" تحافظ على موقعها الرائد في الشرق الأوسط

حافظت "ستارزبلاي"، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على موقع الصدارة من حيث عدد المشتركين في المنطقة للعام الثاني على التوالي، وفقاً لـ تقرير التلفزيون المدفوع والفيديو عبر الإنترنت- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019، الذي أعدته شركة "آي إتش إس ماركيت".

ونجحت "ستارزبلاي"، الشركة الرقمية الناشئة التي انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة وتركت بصمة بارزة في القطاع خلال فترة زمنية قصيرة، في المحافظة على موقع الصدارة بحصة سوقية بلغت 29 بالمئة على صعيد عدد المشتركين. وعلى مستوى الإيرادات أيضاً، احتلت "ستارزبلاي" المركز الأول بالمشاركة مع حصة سوقية بلغت 32 بالمئة، بفضل ما تقدمه من محتوى حصري، إضافة إلى قدرتها على عقد صفقات مميزة مع مشغلي شركات الاتصالات ومصنعي الأجهزة الذكية، الأمر الذي أثمر عن تحقيقها نمواً كبيراً في المنطقة.

وركز التقرير على العروض الترويجية التي تقدمها "ستارزبلاي" للمستهلكين، وهو أدى إلى استقطاب عملاء جدد، ومكّنها بالتالي من الفوز بالحصة السوقية الأكبر. وبالإضافة إلى العروض الترويجية والشراكات، توفر "ستارزبلاي" خيارات دفع مرنة، وفترة اشتراك تجريبي مجانية، وفقاً للتقرير الذي لفت أيضاً إلى قدرة الشركة على مواصلة جذب مشتركين جدد.

بهذه المناسبة قال معاذ شيخ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ "ستارزبلاي": "يعتبر أداؤنا القوي تجسيداً لنجاح استراتيجيتنا القائمة على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في التركيز على تقديم المحتوى الأفضل، وتزويد المشتركين بتجربة مشاهدة مميزة، بالإضافة إلى تقديم خيارات سداد مرنة تنسجم مع متطلبات وتطلعات المستهلكين في السوق المحلية. ونحن فخورون بالنجاحات التي حققناها منذ تأسيس ’ستارزبلاي‘ قبل خمس سنوات فقط، وسنواصل العمل على تعزيز القيمة المضافة لخدماتنا خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، عبر توطيد علاقاتنا المثمرة مع شركات الاتصالات والعلامات التجارية البارزة في قطاع الترفيه، لنبقى دائماً في الصدارة".

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وأضاف: "وبينما نحن مستمرون في العمل على توسعة النطاق الجغرافي لحضورنا، سيظل الجزء الأكبر من تركيزنا موجهاً إلى المملكة العربية السعودية بصفتها أكبر الأسواق التي نجد فيها المقومات اللازمة لزيادة عدد المشتركين وتعزيز النمو. وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع تقديم أفضل المسلسلات التلفزيونية والأفلام التي يتطلع المشتركون إلى مشاهدتها عبر منصتنا في السوق المحلية".

ونجحت "ستارزبلاي" في استقطاب فئات واسعة من العملاء في المنطقة، بفضل ما تقدمه من خيارات سداد مرنة، وهي إحدى النقاط الرئيسية التي ركز عليها تقرير "آي إتش إس ماركيت". وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ما زال معدل اختراق البطاقات المصرفية منخفضاً إلى حد ما، تقدم "ستارزبلاي" إمكانية دفع قيمة الاشتراك ضمن فواتير الهواتف المتحركة، بالإضافة إلى منح المشاهدين فرصة اختبار تجربة "ستارزبلاي" مجاناً قبل الاشتراك، للتعرف على المحتوى الذي تقدمه المنصة، دون قيود أو التزامات طويلة الأمد.

وتضمن تقرير "آي إتش إس ماركيت" دراسة حالة عن استراتيجيات منصات مشاهدة الفيديو حسب الطلب، لافتاً إلى الاتفاقيات البنّاءة التي عقدتها "ستارزبلاي" في مختلف الأسواق التي تتواجد فيها، والشراكات التي تجمعها بأبرز المشغلين في قطاع الاتصالات مثل "شركة الاتصالات السعودية" و"اتصالات".