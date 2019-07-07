كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن معسكر فضائي لـ 20 شاباً صغيراً من الإمارات

تعمل دولة الإمارات على مضاعفة جهودها لجعل التعليم في مجال الفضاء أكثر سهولة للشباب حيث تستعد الدولة لصناعة التاريخ في سبتمبر عندما ترسل أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء.

وترعى وكالة الفضاء الإماراتية 20 طفلاً إماراتياً لمعسكر للفضاء تقيمه شركة كومباس الدولية. وسيتم تعليمهم حول رحلة هزاع المنصوري – رائد الفضاء الإماراتي – إلى محطة الفضاء الدولية.

وهناك العديد من المشاريع الفضائية الرئيسية الأخرى، مثل بعثة مارس الإمارات (EMM)، والتي من المقرر أن تقلع في غضون عام واحد. وأقام مركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC) أسبوع علوم EMM هذا الشهر، حيث تم تعريف الشباب على المهمة.

وصرحت ليسي دونالد، العضو المنتدب لشركة Compass International لصحيفة خليج تايمز إن هذه هي النسخة الثانية من المعسكر الصيفي لأكاديمية الفضاء وستقام في أبو ظبي ودبي. “لقد أضفنا عناصر جديدة وقمنا بترقية العناصر القديمة. هذا الصيف، سيتعرف الطلاب في المخيم على رسالة أول رائد فضاء إماراتي على الإطلاق ومشروع Nanorocks Dream Up”.

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وأضافت “لدينا تحديات جديدة في مجال الهندسة والإنشاءات الهيكلية لطلابنا هذا العام. نشكر وكالة الفضاء الإماراتية على دعمها المستمر في غرس مزاج علمي بين شباب الإمارات. نحن سعداء أن نقول إن UAESA رعت معسكر أبوظبي هذا العام ودعم جهودنا بكل الطرق الممكنة”.

وسيقام معسكر أبو ظبي للفضاء في مدرسة فرجينيا الدولية في الفترة من 7 يوليو إلى 11 يوليو. وستقام نسخة دبي في مدرسة الخليج الوطنية في الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو. وسيكون المعسكر مجانيًا لـ 20 طالبًا إماراتيًا، حيث تم رعايتهم من قبل وكالة الفضاء الإماراتية.

وبشكل منفصل، نظمت وكالة الفضاء معسكر التمهيد المتقدم في Space Robotics، حيث يمكن للأطفال معرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي والترميز والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات من 14 يوليو إلى 25 يوليو. بالإضافة إلى معسكر AstroBio من 7 يوليو إلى 11 يوليو، حيث يمكن للأطفال التعرف على الكيمياء الحيوية للفضاء.