«ياك العون» تسدد ديون 107 سجناء بقيمة 21 مليون درهم

تحرير الأمير (دبي)

نجحت المبادرة الإنسانية «ياك العون»، التي أطلقتها محاكم دبي بهدف إطلاق سراح السجناء المتعثرين مالياً من المواطنين في إمارة دبي، من مساعدة 107 سجناء، صدرت بحقهم أحكام قضائية تبلغ مديونياتهم 21 مليوناً و416 ألف درهم، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة دراسة الحالات في محاكم دبي.

وأوضح طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي أن جميع الحالات، التي شملتها «المبادرة»، متعثرون في قضايا مالية وليست جنائية، وتمت دراسة حالاتهم بصورة دقيقة، للتأكد من مدى أحقيتهم بتبرعات أهل الخير، جاء ذلك في حفل تكريم نظمته المحاكم للجهات الداعمة والمانحة لهذا المشروع الإنساني الخميس الماضي الذي شاركت فيه (12) جهة، فضلا عن أفراد من رجال أعمال وفاعلي خير.

وأشار إلى أن المبادرة خطوة مجتمعية مهمة تسهم في نشر ثقافة التبرع لدى فئات المجتمع، وتترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني، وترسم صورة حقيقية للتسامح في (عام التسامح)، إذ صنعت حالة من التكاتف في مبادرة مجتمعية إنسانية ساعدت من تعثروا مالياً أو تأخروا في سداد مستحقات مالية من الغارمين والمدينين.

ولفت المنصوري إلى أن مبادرة «ياك العون»، انبثقت من مبادرة سابقة حملت اسم «محاكم الخير»، مثمنا جهود فريق (محاكم الخير) الذي تمكن من جمع 13 مليون درهم، بدعم ورعاية من الإمارات الإسلامي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وبنك دبي الإسلامي، حيث تم سداد مديونية 133 ملفاً من السجناء (الغارمين).

وقال الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري: إن الدائرة تحرص على أن تكون شريكاً رئيساً في دعم المبادرات المجتمعية التي تلامس حاجات المواطن والنهوض بالعمل الخيري الإنساني، كما تحرص على تنويع جهودها في المبادرات، ليكون معرفياً علمياً وعملياً مادياً تنموياً».