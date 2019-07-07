«مدني أبوظبي» ينقذ 21 شخصاً

أبوظبي(الاتحاد) أنقذ دفاع مدني أبوظبي 21 شخصاً حاصرتهم النيران في حريق شب بالطابق الأول من فيلا مقسمة إلى 9 وحدات سكنية في منطقة المشرف تقطنها عائلات من جنسيات مختلفة.

وأفاد المقدم مهندس سالم هاشم الحبشي مدير إدارة العمليات بالإدارة العامه للدفاع المدني بأن أعمار الأشخاص الذين تم إنقاذهم تتراوح ما بين الشهرين إلى 47 عاماً، فيما تم نقل ثلاث حالات أصيبت بالاختناق نتيجة لاستنشاق الدخان إلى المستشفى عن طريق إسعاف شرطة أبوظبي.

وكان فريق الإطفاء في مركز دفاع مدني القبيسات، سيطر على الحريق وإخماده على نحو منع انتشاره إلى باقي المبنى، بعد ورود بلاغ يفيد بوقوع حادث الحريق الذي تعاملت معه الجهات الشرطية على وجه السرعة.

وحث على أهمية الالتزام بشروط السلامة العامة وتعزيز الإجراءات الوقائية في المساكن، وتجنب مسببات الحرائق حفاظاً على سلامة الجميع، مشيراً إلى أن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق.

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