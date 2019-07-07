أبوظبي(الاتحاد) أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية مبادرة «السلامة في الصيف»، ضمن حملتها الرئيسة الثانية «وقايتك هدفنا» والتي بدأت أنشطتها التوعوية في يونيو الماضي، وتستمر فعالياتها على مدار شهري يوليو وأغسطس، بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة ونشر الثقافة الوقائية بين أفراد المجتمع، ومؤسساته، وتحقيقاً لأعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية في بيئات المنزل والعمل والطريق.

وأكد العميد محمد عبدالله النعيمي مدير الإدارة العامة لشؤون الإطفاء والحماية والسلامة أن الدفاع المدني ملتزم بتوفير الحماية والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين والزائرين على مدار العام، وفق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطبيق وإرساء قواعد ثابتة لأرقى المعايير والأساليب العالمية الفعالة في مواجهة وإدارة المخاطر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الدفاع المدني» تعزز الصحة والسلامة في الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.