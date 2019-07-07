135 ألف كاميرا تراقب 16 ألف منشأة

رأس الخيمة (الاتحاد) بلغ عدد كاميرات نظام «حماية» في رأس الخيمة 135 ألفا و780 كاميرا مراقبة موزعة على 16 ألفا و82 منشأة متنوعة على امتداد النطاق الجغرافي للإمارة حتى نهاية الشهر الماضي. وأشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالدور الفاعل الذي لعبه نظام حماية في رفع مستوى الشعور بالأمن والأمان في الإمارة والحد من وقوع السرقات والجرائم المقلقة على وجه العموم في ظل ما تشكله كاميرات المراقبة من رادع حقيقي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه.

وأشار جمال أحمد الطير رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة إلى أن عدد مقدمي الخدمة وصل إلى 104 شركات خضع موظفوها البالغ عددهم 4150 مهندسا وفنيا لدورات تدريبية وتأهيلية تحت إشراف الهيئة لضمان تقديمهم الخدمة ضمن المعايير والضوابط العالمية التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز الأمن والأمان وخفض معدلات الجريمة والوصول بالمجتمع إلى بر الأمان.

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