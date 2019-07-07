الشعفار يكرم قيادات وفريق عمل «مجالس الداخلية»

أبوظبي (الاتحاد)

كرّم الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، في حفل أقيم مؤخراً بنادي ضباط الشرطة في دبي، القيادات الشرطية والمتحدثين وفريق العمل الذي ساهم في إنجاح مجالس وزارة الداخلية الرمضانية في دورتها الثامنة لهذا العام 2019 التي عقدت تحت شعار «الأخوة الإنسانية» على مستوى الدولة.

حضر التكريم سالم علي النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد الدكتور صلاح عبيد الغول مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، والمدراء العامون ومديرو الإدارات بالقيادات العامة للشرطة بالدولة وكافة قطاعات وزارة الداخلية، وعدد من المدعوين والضيوف.

تم خلال الحفل عرض فيديو قصير يظهر جانباً من الجهد الذي بذل في سبيل إنجاح مجالس وزارة الداخلية في دورتها الثامنة هذا العام، وأبرز ما دار في هذه المجالس التي عقدت على مستوى الدولة، وما تناولته من موضوعات ونقاشات ركزت على نبذ العنف والكراهية، وتعزيز التسامح بين الشعوب.

وأكد العقيد الدكتور عبدالله راشد الشامسي مدير مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، أن أفضل وسيلة لمنع وقوع الجريمة هو الوقاية منها، وذلك من خلال تثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم، عن طريق هذه المجالس التي يعقدها ويشرف عليها مكتب ثقافة احترام القانون التابع للإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية.

وتوجه العقيد الشامسي بالشكر والعرفان إلى القادة العامين للشرطة على دعمهم اللامحدود لمجالس وزارة الداخلية، وإلى المتحدثين الذين كان لهم دور متميز في إثراء هذه المجالس بخبراتهم وعلمهم، ونقلهم للمعرفة إلى مختلف أطياف المجتمع.