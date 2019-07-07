اتهام طبيبة بإحداث إصابات بجسد فتاة

جمعة النعيمي (أبوظبي) حجزت محكمة استئناف أبوظبي قضية طبيبة عربية متهمة بإحداث إصابات في جسد فتاة صغيرة « عربية الجنسية» أثناء قيامها بعلاجها للحكم بجلسة 10 سبتمبر المقبل. وتعود تفاصيلها باتهام الطبيبة من قبل والدة الفتاة بإحداث ندوب بجسد المجني عليها نتيجة لقيامها بضربها، مدعية أن ذلك مفيد في العلاج. وقضت محكمة أول درجة بتغريم الطبيبة بمبلغ 10 آلاف درهم. لم ترتض الطبيبة هذا الحكم فقامت بالطعن عليه أمام محكمة الاستئناف. وأمام دائرة الاستئناف نفت الطبيبة قيامها بضرب المجني عليها، مؤكدة أنها كانت تقوم بعلاجها وفقا للقواعد المهنية، فيما قدم دفاع المجني عليها مذكرة إضافة لتقرير طبي تكميلي للحالة الصحية للمجني عليها.

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