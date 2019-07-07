خدمات الكاتب العدل والتصديقات على مدار الساعة

أبوظبي (الاتحاد) دعت وزارة العدل جمهور المتعاملين إلى الاستفادة من استخدام الخدمات الإلكترونية المجانية على مدار الساعة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة لخدمات الكاتب العدل والتصديقات، والمتعلقة بتحرير وتوثيق المحررات وتصديقها، وذلك بهدف توفير الوقت والمال والجهد.

وأكدت الوزارة على أن الأفراد والشركات والجهات الحكومية يمكنهم من خلال البوابة الإلكترونية تعبئة إجراء معاملات البيانات وارفاق وتحميل المستندات المتعلقة بالمحررات المراد تحريرها وتصديقها إلكترونيا، واختيار القوالب المعيارية المعدة مسبقا والمتوفرة لنماذج المحررات المراد تصديقها مجانا، بجانب إمكانية اجراء التعديلات على المحتوى والحصول على «رقم الشهادة» الخاص بالمعاملة، والتوجه عند الحاجة الى مكاتب الكاتب العدل التابعة للوزارة والبالغ عددها 18 مركزا موزعة في كل من إمارة الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، لاستكمال المعاملة بشكل مباشر للتوقيع أمام الكاتب العدل إذا استدعى الأمر ذلك، ودفع الرسوم واستلام المعاملة.

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