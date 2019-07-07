شرطة أبوظبي تكرم «وادي أدفنتشر»

أبوظبي (الاتحاد) كرمت شرطة أبوظبي إدارة حديقة المغامرات المائية «وادي أدفنتشر» في جبل حفيت بمدينة العين، تقديراً لجهودها في إتاحة المجال لفريق المسطحات المائية بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية لإجراء الدورات التدريبية في الوديان الصناعية بالحديقة.

وتسلم كارل شميدت مدير العمليات في وادي أدفنشر درعاً من المديرية، وتضم الحديقة ثلاثة مسارات عالمية للتجديف وركوب الأمواج بطول إجمالي يصل إلى 1133 متراً، وحوضاً مائياً ضخماً يولد أمواجاً بارتفاع 3 أمتار كل 90 ثانية.

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