عجمان ( الاتحاد ) عثرت القيادة العامة لشرطة عجمان على طفل عربي ضل طريقه في منطقة الروضة بعجمان وأعادته إلى ذويه سالماً، وقال المقدم يحيى خلف المطروشي رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل: «إن الدورية المرورية عثرت على الطفل تائهاً أثناء جولة تفقدية، وبسؤاله أفاد بأنه خرج من منزل والديه للشراء من البقالة وضل طريقه».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة عجمان تعيد طفلاً تائهاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.