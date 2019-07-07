برامج مشتركة لـ «مبادرات محمد بن راشد العالمية» و«موهبة» السعودية لدعم النوابغ

دبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية اتفاقية تعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»؛ بهدف تطوير وتنفيذ برامج مشتركة في مجال دعم المواهب الشابة وصناعة مسارات تطويرية للنوابغ العرب، بالإضافة إلى إيجاد قصص نجاح مشتركة في صناعة الأمل في المنطقة وتحقيق التكامل والتنسيق بين المبادرات الإنسانية والتنموية والاجتماعية بين الجانبين.

وقع الاتفاقية الدكتور سعود المتحمي الأمين العام لمؤسسة «موهبة»، وسعيد العطر الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بحضور الدكتورة آمال بنت عبد الله الهزاع مساعد الأمين العام في مؤسسة موهبة، وهبة الزامل المدير العام لعلاقة الشركاء في «موهبة»، بالإضافة إلى خالد عدس ومحمد الزهراني.

وأكد سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أن اتفاقية التعاون بين الجانبين تأتي في سياق توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات العاملة بمجال العمل التنموي في الدول الشقيقة بهدف تبادل قصص النجاح والمعارف والخبرات وتحقيق التكامل والتنسيق بين المبادرات الإنسانية والتنموية والاجتماعية بين المؤسستين، خصوصاً أن هناك مجالات متعددة لتعزيز العمل المشترك في ما يخص اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين وتمكينهم وتوفير كل الدعم اللازم لهم وإكسابهم المهارات اللازمة حتى يتمكنوا من خدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.

وأكد الدكتور المتحمي أن اتفاقية التعاون بين المؤسستين تسعى إلى توحيد الجهود المشتركة في صناعة الأمل في المنطقة عبر تبادل الخبرات والتجارب في مجال اكتشاف الموهوبين وتنمية طاقاتهم الإبداعية، كما أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مبادرة صناع الأمل، «بأن كل إنسان له موهبة يمكن تسخيرها لخدمة مجتمعه، وعالمنا العربي مملوء بآلاف القصص الملهمة لجنود الإنسانية، واستئناف الحضارة يحتاج لعطاء وبذل ومبادرات» منطلقين في ذلك من العلاقات الوثيقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الشقيقة في المجالات كافة، مشيراً إلى أن «موهبة» تستهدف تعزيز آفاق التعاون مع المؤسسات التنموية والإنسانية الإقليمية والعالمية بما يحقق الأهداف المشتركة لرفعة المجتمعات وازدهارها، عبر بناء مجتمع مبدع من الموهوبين القادرين على الإسهام في تحقيق هذا الهدف.