سعيد بن طحنون يحضر أفراح الكعبي والشرياني بالعين

العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أمس حفل الاستقبال الذي أقامه علي سعيد راشد الكعبي بمناسبة زفاف نجله فيصل إلى كريمة عمير علي عمير الشرياني.

كما حضر الحفل الذي أقيم بصالة الخبيصي في مدينة العين الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان وعدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وجمع من المدعوين. تضمن الحفل مشاركة فرق العيالة بعروض وفقرات متنوعة من التراث الشعبي.

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