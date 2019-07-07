«الشارقة التطوعي» تطور مجال المتطوع «المبادر» و«الداعم»

الشارقة (الاتحاد) اعتمد مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي حزمة من الخطط والبرامج التطويرية لمواكبة أهداف الجائزة ورؤيتها المستقبلية، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الدوري بمقر الجائزة بمنطقة الموافجة برئاسة عفاف إبراهيم المري.

واعتمد المجلس آلية تصنيف فئات الجائزة إلى 3 فئات، متمثلة في الفئات التي تتقدم بالمشاركة وفق الشروط والأحكام والمجالات، والفئات التي يتم اختيارها بالترشيح، وفئات الطلبة المتطوعين، إذ تندرج تحتها فئات فرعية حسب شروطها وأحكامها.

وتعد الفئة الرئيسة الأولى، هي الفئات التي تتقدم بالمشاركة في الجائزة، تتمثل في كل من، فئة الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، والمجموعات التطوعية، والشخصيات والأفراد، والأسرة، أما الفئة الرئيسة الثانية، فهي الفئات التي يتم اختيارها من قبل مجلس أمناء الجائزة، الفئة الرئيسة الثالثة، فهي فئات الطلبة المتطوعين. وصادق المجلس على تطوير مجال المتطوع المبادر لتكون المبادرة محددة باسم معين، وتخدم المجتمع وينفذها المبادر بنفسه بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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