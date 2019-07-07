ضاحي خلفان يطلع على استراتيجية «أوقاف دبي»

دبي (الاتحاد) اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، ودورها الإنساني في دعم تمكين المجتمعات البشرية وتوفير شبكة أمان للمستقبل، وحماية مصالح القُصَّر، والمساهمات الخيرية والشراكات الاستراتيجية بين مختلف المؤسسات الفاعلة في العمل الخيري والإنساني في دبي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب معاليه.

تم خلال الاجتماع استعراض دور مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي في رعاية القصر.

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