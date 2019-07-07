خزانات للمياه وحدائق وطرق ومشاريع صحية بالقطاع الشرقي في العين

عمر الحلاوي (العين)

أعلنت بلدية مدينة العين عن تنفيذ مشاريع استراتيجية في القطاع الشرقي من بينها إنشاء خزانات للمياه المعالجة بقيمة 5.858.466 درهماً، تبلغ سعتها الكلية 900 متر مكعب لري المساحات الخضراء بالقطاع وتتضمن خطوط ري رئيسية وفرعية، وإنشاء مَماشٍ في الظاهر ومزيد وأم غافة ومشتل بمزيد وينتهي المشروع في الربع الأول من العام المقبل.

كما تتضمن المشاريع إنشاء مستشفى وعيادات وحدائق بالقطاع، حيث تبدأ شركة مساندة في إنشاء حديقة كبرى في منطقة «الظاهر3» بجانب منطقة الخرير، وتبلغ مساحة الحديقة 55.916 متراً مربعاً بتكلفة كلية تصل إلى 33 مليون درهم، وتنتهي أعمال إنشاء الحديقة في بداية النصف الثاني من العام المقبل، وتحتوي على ملاعب متعددة الاستخدام ومضمار ومساحات خضراء ومناطق استراحة مظللة وملاعب أطفال متعددة ومناطق ترفيهية، فيما تنشئ بلدية مدينة العين 4 حدائق مصغرة جديدة وتقوم بتطوير وتأهيل 11 حديقة بالكامل من ناحية الألعاب والمظلات والمرافق.

جاء ذلك خلال الملتقى السكاني للقطاع الشرقي بين المؤسسات الحكومية وسكان القطاع، أمس الأول، بحضور الدكتور مطر النعيمي مدير عام بلدية العين ومديري الإدارات ومسؤولي المؤسسات الحكومية المختلفة والذي نظمته بلدية العين في قاعة الظاهر.

وأعلن خلال اللقاء أن بلدية مدينة العين نفذت عدداً من المشاريع وفق مطالب واحتياجات السكان العام الماضي من بينها زراعة مصدات رياح في منطقة الشبحات، وأم غافة الشمالية والجنوبية ومنطقة مزيد، كما أنشأت البلدية ممشى البوادي الذي يمتد من البوادي مول حتى دوار الدفاع، بالإضافة لربط ممشى مزيد مع ممشى مشتل مزيد، وتجميل دوار مزيد و3 دوارات على طريق خطم الشكلة، وتجميل واجهة صالة أفراح الظاهر، وزراعة أشجار الغاف في مناطق القطاع من ضمن مبادرات عام التسامح.

وقرر قطاع البنية التحتية وأصول البلدية في بلدية العين تطوير الطرق والبنية التحتية للشعبيات القديمة في منطقة مزيد، وأم غافة، والصاروج، حيث تبدأ الأعمال التطويرية في شهر أكتوبر المقبل وتنتهي في شهر نوفمبر من العام المقبل ويشتمل التطوير علي إعادة تأهيل وصيانة للإسفلت بالطرق القائمة وإنشاء طرق جديدة، وإنشاء أرصفة مشاة، ومسارات للدراجات الهوائية، ومداخل ومخارج جديدة للمناطق السكنية، وتنفيذ أعمال شبكات تصريف مياه الأمطار، وأعمال شبكات إنارة الطرق.

كما نفذ ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي مجلسين للمواطنين في القطاع الشرقي وهما مجلس الصاروج ومجلس الظاهر.

وأوضحت دائرة الصحة في أبوظبي أنها ستجري دراسة لاحتياجات القطاع الشرقي من خدمات صحية وعيادات إضافية، كما قررت توفير مستشفى في القطاع بحلول عام 2035، وستسعى إلى تشجيع القطاع الخاص لتوفير مستشفى بالقطاع الشرقي قبل حلول عام 2030، كما ستبدأ شركة مساندة في إنشاء عيادة صحية في منطقة أم غافة وتخويل شركة صحة بالمهام التشغيلية.

وكلّف مركز النقل المتكامل استشارياً لمعالجة الازدحام المروري على إشارات البوادي مول حيث يجري تصميم المشروع ومن المقرر إنجازه قبل نهاية العام الجاري، كما بدأت شركة مساندة في تصميم جسر مشاة في تقاطع دوار الهلتون ويتوقع الانتهاء من المشروع قبل نهاية العام الجاري.