سيف القبيسي: انتخابات «الوطني» تجسد نهج الشورى

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكد سيف علي القبيسي، رئيس لجنة إمارة أبوظبي في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن الانتخابات المقبلة تمثل تجسيداً لنهج الشورى الذي انتهجته القيادة الرشيدة عبر إشراك المواطنين في منظومة صنع القرار، وتعكس الرؤية الحكيمة تجاه تفعيل دورهم ضمن برنامج التمكين السياسي، بما يؤدي إلى تحقيق تطلعاتهم من خلال دور المجلس، باعتباره سلطة مرشدة ومساندة للسلطة التنفيذية.

جاء ذلك خلال افتتاح المقر الرئيسي للجنة إمارة أبوظبي للانتخابات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بحضور مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية ومجموعة من أعضاء اللجنة ومسؤولي غرفة وتجارة صناعة أبوظبي.

وقال سيف علي القبيسي: إن نهج الشورى وانطلاق برنامج التمكين السياسي عبر الوصول إلى الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، يأتي استكمالاً للنهج الذي أرساه الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عبر حرصه على الاستماع لآراء المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتشجيعهم على المشاركة التي لها بالغ الأثر على رفع مستوى الخدمات ومؤشرات الأداء.

وأضاف: إن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات من خلال افتتاح المقر الرئيسي على المساهمة في تسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في الترشح، عبر استقبال طلباتهم في المقر الرئيسي للجنة، كما سيتم استقبال الطلبات بدءاً من الـ18 من أغسطس وحتى 22 من الشهر المقبل في مدينة العين والظفرة، عبر مراكز تسجيل ترشح المواطنين التي سيتم تحديدها لاحقاً.

وأشار إلى أن المراكز الانتخابية التي سيتم الإعلان عنها مع قرب بداية الاستحقاق الانتخابي المقبل، ستراعي توفير عوامل عدة، منها تغطية جميع شرائح المواطنين والقرب من المناطق ذات الكثافة السكانية في الإمارة والوصول إليهم في أماكن تواجدهم، بما يسهم في إنجاح العملية الانتخابية ويقدم التسهيلات المطلوبة التي تتوافق مع احتياجات أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة.

وأشاد القبيسي بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص نسبة 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، حيث يمثل القرار دعماً لتمكين المرأة وتفعيلاً لدورها في المشاركة المجتمعية ضمن المجلس، وتأكيداً على الدور الريادي الذي تلعبه المرأة الإماراتية والتي أثبتت كفاءتها وقدرتها على تولي المسؤولية من خلال مجموعة المناصب العليا التي وصلت إليها في الدولة.

واطلع القبيسي خلال جولة تفقدية لمقر لجنة أبوظبي على التجهيزات والاستعدادات التي حضرتها اللجنة للبدء في استقبال المرشحين في أغسطس المقبل، موجهاً بأهمية توفير كافة مقومات البيئة المناسبة للزوار سواء من المترشحين أو أعضاء الهيئة الانتخابية وممثلي وسائل الإعلام.

وتضم لجنة أبوظبي برئاسة سيف علي القبيسي، كلاً من عمران المزروعي ومحمد الأحمد وعبدالله العامري وحمد الأحبابي وسيف المزروعي وأحمد المحيربي وعبدالله القبيسي وهلال الهاملي وحمد الظاهري وراشد الغفلي ومبارك المنصوري وعبدالله الظاهري وعويضة القبيسي ويوسف الكويتي وراكان المرر، وتستقبل اللجنة الاستفسارات الواردة إليها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الأحد إلى الخميس، حيث يمكن التواصل المباشر مع اللجنة عبر الاتصال على الرقم 022222474، إضافة إلى البريد الإلكتروني.

ووفقاً للجنة الوطنية للانتخابات، فإن لجنة الإمارة تتولي القيام بكافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، ولها تحديد مقرها في الإمارة وتسلم قائمة الهيئة الانتخابية النهائية وإشعار الأعضاء بها، وتوفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية في مقرها بعد تسلمها من لجنة إدارة الانتخابات والتنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وتشمل مهام اللجنة اقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، وتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية، وتسلم طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط فيها، ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات، إضافة إلى مراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أية مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات.

لجنة الشارقة تنسق لضوابط الدعاية الانتخابية

قامت لجنة إمارة الشارقة، المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، ضمن إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، بالتنسيق مع كافة البلديات في إمارة الشارقة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، وآلية مراقبة الضوابط والقواعد المقررة لها، مع مراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.

وتقدم رئيس اللجنة المستشار عيسى سيف بن حنظل، وأعضاؤها بالشكر والتقدير لكافة بلديات الإمارة على التعاون مع اللجنة، وتنسيق الجهود وتفعيل التواصل بهدف إنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وتتولى لجان الإمارات في كل إمارة مجموعة مهام أساسية استعداداً لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وفي مقدمتها القيام بكافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات. ولها تحديد مقرها في الإمارة، وتسلم قائمة الهيئة الانتخابية النهائية وإشعار الأعضاء بها، وتوفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية في مقرها، بعد تسلمها من لجنة إدارة الانتخابات.