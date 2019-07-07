برلمانيون ومواطنون: الاستشارة الخطوة الرئيسية نحو «حسم» قرار الترشح

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ مواطنون، منذ إعلان الهيئات الانتخابية، بالتفكير في اتخاذ قرار الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، حيث اتجهت مجموعة منهم لاستشارة أعضاء سابقين في المجلس للتعرف على آلية العمل البرلماني ودوره، بينما فضل آخرون سؤال متابعيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاتخاذ القرار النهائي، قبل بدء الفترة الرسمية لاستقبال طلبات الترشح في أغسطس المقبل، وشهدت المنصات الإلكترونية تفاعلاً بالتصويت حول أهم القضايا التي تتلمس احتياجات المواطن، وأبرز الأولويات الواجب تضمينها في البرامج الانتخابية المقبلة، وسبل تعزيز الوعي بدور الناخب في تقديم الاختيار المناسب، بينما أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي ضرورة تكثيف الثقافة الخاصة بصلاحيات المجلس والدور التنفيذي المتوقع من الأعضاء.

وقال صالح مبارك بن عثعيث العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والفائز عن إمارة أبوظبي في الانتخابات الماضية: يعد قرار الترشح من القرارات التي تتطلب دراسة عميقة لمجموعة الأهداف من الترشح ومعرفة الشخص لمستوى علاقاته الاجتماعية مع الأشخاص ومدى تأثيره الإيجابي عليهم، فقرار التصويت للمرشح هو نتاج معرفة مسبقة حول الشخص نفسه، وليس وليداً للحظة أو محدداً بفترة ما قبل الانتخابات.

وأضاف: كل منا يدرك سيرته الذاتية ومكانته الاجتماعية وخبراته التي حظي بها، سواء عبر مسيرته المهنية أو أعماله التي قام بها للمجتمع، فأفراد الهيئة الانتخابية ينتظرون من المرشح أن يلبي حاجاتهم المختلفة وينقل صوتهم إلى ممثلي الحكومة، وبالتالي فأمانة الصوت لن تذهب بسهولة، بل سيتم التصويت وفقاً لعوامل، منها مستوى تأثير الشخص وقدرته على العمل الحكومي والمجتمعي وخدماته التي قدمها، سواء خلال عمله السابق أو ضمن محيطه.

وأشار إلى أنه يوجد وعي متزايد لدى أفراد المجتمع حول اختيار وتحديد من يمثلهم في المجلس الوطني، حيث شهدت الاستحقاقات الانتخابية الماضية ارتفاعاً في مستوى نضج مفهوم المشاركة السياسية والتمثيل في المجلس، حيث يُنظر لعضو المجلس باعتباره البوابة التي من خلالها يتم إيصال قضايا المجتمع وطرحها ونقاشها، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة، بمناقشة السياسات العامة أو التشريعات، عبر تبني مشروعات القوانين وطرح الأسئلة.

ولفت إلى أنه من الأساليب الخاطئة التي يتبعها بعض من يعتزم الترشح، هو محاولة الظهور خلال الفترة التي تسبق الانتخابات ومحاولة تحسين العلاقات مع مختلف شرائح المجتمع، الأمر الذي لن ينجح في بناء قاعدة جماهيرية واسعة تضم مختلف مدن ومناطق الإمارة التي يمثلها المرشح، فالدعم يجب أن يكون شاملاً من الجميع، وليس متوقفاً على دعم الأصدقاء والقبيلة والمحيط الخاص للمرشح.

وبين أن عدد المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي لا يشكل معياراً حقيقياً لقدرة الشخص على المنافسة في الانتخابات، حيث إن الشهرة الناتجة عن الرحلات حول العالم، أو تصوير المنتجات التجارية، أو الإعلان عن المرافق السياحية، تختلف عن الشهرة التي تعد نتاجاً للآراء التي يقدمها الشخص حول الهموم المجتمعية والأخبار الآنية التي تلامس المجتمع؛ ولذلك ينبغي معرفة مقدار فائدة الشخص لمتابعيه، ونسبة أعضاء الهيئة الانتخابية منهم، نظراً لتنوع المستخدمين ووجود العديد من المتابعين من خارج الهيئة الانتخابية.

من جهتها، قالت المهندسة عزة سليمان بن سليمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عن دور الثقافة العامة في عمل المجلس: إن الثقافة البرلمانية ليست وليدة لحظة، وإنما رصيد سنوات من العمل الجاد، سواء لأعضاء المجلس ووسائل الإعلام، مشيرة إلى أن المرحلة التي نحن بصددها تتطلب مجلساً مستقبلياً يتكاتف الجميع للارتقاء بأدواره، حيث إن المزيد مطلوب من شركائنا الإعلاميين، والأعضاء هم من سيتمكنون من تغذية وسائل الإعلام بتجاربهم ونقل نموذج حي للمواطنين.

وأضافت: من المهم إضافة الثقافة البرلمانية للمناهج الدراسية وهي توصية كررتها في عدة مناسبات. فالإمارات دولة لا مثيل لها في المنطقة والعالم وأهم ميزة فيها أن قيادتنا علمتنا ألا ننتظر المستقبل ولكن نصنعه، حيث لا بد أن نقرأ دور المجلس في إطار التطور الهائل الحاصل على المستوى التقني وحياة الناس بكل أبعادها، فمخرجات العمل البرلماني لا بد أن تناسب احتياجات الدولة والمجتمع في العصر الرقمي وعصر حكومة المستقبل وعصر المدينة الذكية.

من ناحيته، قال سلطان الوشاحي: تمثل وسائل التواصل الاجتماعي عاملاً ضمن العوامل التي اخترتها لاتخاذ قرار الترشح من عدمه، ولكنه ليس المؤشر الوحيد، حيث توجد عوامل أخرى لا تقل أهمية منها المجالس المجتمعية وآراء الأعضاء السابقين من المجلس الوطني الاتحادي، وأحرص على استشارتهم ومعرفة رأيهم حول القرار، لما لهم من خبرة وثقافة برلمانية ينبغي الاستفادة منها.

وأضاف: الحضور الميداني المجتمعي هو الأهم، حيث ينتظر الناخب من مرشحه أن يكون متفاعلاً مع قضاياه، وأن يشمل برنامجه الانتخابي أهم القضايا ذات الارتباط والعلاقة المباشرة بحياته اليومية، الأمر الذي سيزيد مع بدء فترة تلقي طلبات الترشح والدعايات الانتخابية ووجود العديد من الأسماء التي ستستخدم وسائل التواصل ضمن وسائل طرح الأفكار، مما يفرض ضرورة إقناع الهيئة الانتخابية بتفرد وتميز المرشح عن الآخرين.

وطالب الوشاحي بتعزيز الوعي بالعملية الانتخابية المقبلة، سواء عبر طرح المعلومات التي تتناول دور المجلس وصلاحيات كل عضو، خاصة مع وجود الكثير ممن لم تصله المعلومة السليمة حتى الآن حول واجبات الأعضاء وحقوقهم، أو الدور المتوقع منه كعضو هيئة انتخابية، وهو ما يتطلب تكثيفاً في الأخبار والمحاضرات والملتقيات التي تعرف الناخبين بكيفية التصويت والترشح والمردود الإيجابي عليهم عند اتخاذ قرار التصويت.

ومن ناحيته أكد محمد الرئيسي، مواطن آخر توجه لاستخدام وسائل التواصل حول الترشح للانتخابات، أن لوسائل التواصل الاجتماعي دوراً متزايداً في التأثير، حيث استطاع البعض تكوين قاعدة جماهيرية من خلال أسلوب الطرح عبر حساباتهم الشخصية، كما اكتسبت أهمية نظراً لإعلان القرارات الحكومية مباشرة عبر هذه الوسائل، ولذلك تمثل منبراً مهماً للوصول السريع لمختلف شرائح المجتمع والقياس المبدئي لإمكانية الترشح.