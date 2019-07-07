الأسد الملك | صور الشخصيات

الرجاء الاتطلاع على الصور الجديدة لـفيلم الأسد الملك (The Lion King) من شركة ديزني والتي تتميز بالموهبة الصوتية وشخصياتها - متاحة لأول مرة اليوم. تشمل الصور دونالد جلوفر مع سيمبا ؛ بيونسي نولز كارتر مع نالا ؛ جون أوليفر وسيث روجين وبيلي أيشنر مع زازو وبومبا وتيمون ؛ شيويتيل إيجيوفور مع ندبة ؛ ألفري وودارد مع سارابي ؛ إريك أندريه ، فلورنس كاسومبا وكيجان مايكل كي مع الضباع عزيزي وشنزي وكماري ؛ وشادي رايت جوزيف وجي دي مكفور مع يونغ نالا ويونغ سيمبا.

يبدأ عرض "الأسد الملك"، فيلم الحركة والمغامرات المرتقب المأخوذ عن فيلم ديزني الكلاسيكي، في السينما بالإمارات ولبنان والأردن والكويت والبحرين والسعودية يوم ۱۸ يوليو ۲٠۱٩ وفي مصر يوم ۱٧ يوليو ۲٠۱٩.

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فيلم "الأسد الملك" من إخراج جون فافرو وتقع أحداثه في ربوع منطقة السفانا الإفريقية حيث يولد أحد ملوك المستقبل. يبجّل "سمبا" والده، الملك "موفاسا"، وينظر بجدية إلى قدره لأن يصبح ملكًا، لكن شخصية معيّنة في المملكة لم تحتفل بقدوم الشبل الصغير. وعصفت الخيانة وأحداث مأساوية ودرامية أخرى بـ "أرض العزة"، وقد أدت في النهاية إلى نفي "سمبا"؛ لكن سيكون على "سمبا" التوصُّل إلى حل يساعده على أن يكبر ويستعيد حقه الشرعي بمساعدة صديقين جديدَين وظريفَين.