سيتشوان شينجدا وسيتشوان إنيرجي تعلنان عن بدء تشغيل وحدة إنتاج جديدة لحمض التريفثاليك المنقّى (بيه تي...

أعلن كل من "إنفيستا برفورمانس تكنولوجيز" ("آي بيه تي")، وهي مجموعة تابعة لشركة "إنفيستا" متخصصة في مجال التكنولوجيا والترخيص، وشركة "سيتشوان شينجدا كيميكال نيو ماتيريال" المحدودة (المشار إليها فيما يلي بـ "سيتشوان شينجدا")، و"سيتشوان إنيرجي إنفستمنت كيميكال نيو ماتيريال" المحدودة (المشار إليها فيما يلي بـ "سيتشوان إنيرجي") عن النجاح في بدء تشغيل مصنع حمض التريفثاليك المنقّى ("بيه تي إيه") التابع لشركة "سيتشوان شينجدا". وقد تمّ إتمام الإنتاج حسب المواصفات في 24 مايو 2019.

يستخدم هذا المصنع، الذي يقع في مدينة نانتشانغ بمقاطعة سيتشوان، تقنية "بيه 7" الخاصة بـ "إنفيستا" لمعالجة حمض التريفثاليك المنقّى ("بيه تي إيه")، مع طاقة إسمية تبلغ مليون طن متري سنوياً. كما يستخدم هذا المصنع تقنية "آر 2 آر" الخاصة بشركة "إنفيستا" لإنتاج حمض البنزويك كمنتج مشترك.

وقال مايك بيكينز، رئيس شركة "إنفيستا برفورمانس تكنولوجيز" في سياق تعليقه على الأمر: "أهنئ ’سيتشوان شينجدا‘ و’سيتشوان إنيرجي‘ على عملية بدء الانتاج الناجحة هذه. وإنني ممتن للغاية للجهود التعاونية التي بذلها فريق التشغيل لدى ’سيتشوان شينجدا‘ و’سيتشوان إنيرجي‘ و’إنفيستا‘. ومع هذه الانطلاقة، يكون كلّ من ’إنفيستا برفورمانس تكنولوجيز‘ (’آي بيه تي‘) وأصحاب التراخيص لدينا الآن قد إستكملوا 7 مشاريع في مجال إنتاج حمض التريفثاليك المنقّى (’بيه تي إيه‘) بطاقة إجمالية تبلغ أكثر من 11 مليون طن سنوياً منذ عام 2015".



وتجدر الاشارة إلى أنّ تقنية "بيه تي إيه" الأحدث من "إنفيستا" والرائدة في القطاع، بما في ذلك تقنيّة "بيه 8" الأحدث لديها، متوفرة كمجموعة مرخّصة من شركة "إنفيستا برفورمانس تكنولوجيز". للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع شركة "إنفيستا برفورمانس تكنولوجيز" الإلكتروني عبر الرابط التالي: www.ipt.invista.com