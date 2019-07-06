شركات هندية ناشئة تفوز بتسهيلات تأسيس أعمال في دبي في مسابقة مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك"، الأكبر من نوعه في المنطقة والمملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون، عن الفائزين بمسابقة المشاريع الناشئة التي نظمت ضمن الجولة الترويجية الأولى من نوعها التي نظمتها "دبي للمشاريع الناشئة"، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال بالتعاون مع مركز "ديتك". وهدفت الجولة التي اختتمت مؤخراً إلى تعريف الشركات الناشئة في الهند ببيئة الأعمال التي توفرها دبي. ومنحت لجنة تحكيم المسابقة الفوز لشركتين ناشئتين هنديتين من كلٍ من نيودلهي وبنغالور، شاركتا في المسابقة حيث تم منحهما مساحة في "ديتك" لتأسيس أعمالهما في دبي.



وهدفت الجولة الترويجية التي استمرت ثلاثة أيام وشملت كلاً من نيودلهي وبنغالور إلى استقطاب الشركات الهندية الناشئة المتميزة إلى دبي، حيث شارك في المسابقة أكثر من 200 شركة هندية ناشئة، وتأهل منها 16 شركة ناشئة إلى المرحلة النهائية حيث أتيحت لأصحابها الفرصة لاستعراض مشاريعهم وأفكارهم في المسابقة الخاصة التي نظمها مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك".



وفاز بالمركز الأول في المسابقة شركة "شيبس كارت ShipsKart" وهي شركة مقرها نيودلهي وتوفر منصة إلكترونية للمشتريات البحرية، حيث حصلت الشركة على مساحة مكتبية مرنة لها في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، بالإضافة إلى الدعم المطلوب لتأسيس الشركة وإصدار الرخصة التجارية مجاناً. وحصدت شركة "لوكترا Loktra" المركز الثاني، وهي شركة مقرها بنغالور وتتخصص في مجال الخدمات التشغيلية المصرفية، حيث حصلت على مساحة مكتبية مرنة مخصصة لإدارة نشاطها في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، إلى جانب الدعم الخاص بتأسيس الشركة وإصدار الرخصة التجارية بشكل مجاني لعام واحد.



وقال عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي إن المشاريع التي استعرضت في المسابقة كانت متميزة، مهنئاً الفائزين على الأفكار المبتكرة والنوعية التي اعتمدوها والتي تتلاءم وتدعم متطلبات ورؤية مدينة دبي في تحولها الذكي نحو المستقبل.



وأضاف خان قائلاً:" لقد نجحنا من خلال هذه البعثة الترويجية في تسليط الضوء على دبي كوجهة أعمال رائدة وجاذبة للمشاريع الناشئة، ونحن على ثقة بقدرتنا على استكمال هذا التعاون الاستراتيجي مع شركائنا في الإمارة وخارجها لإبراز مزايا دبي التنافسية للشركات الناشئة الهندية. ونؤمن في غرفة دبي ان الحوار المباشر والبعثات الترويجية هي جزء من جهودنا لاستقطاب الشركات العالمية الناشئة إلى الإمارة."





بدوره قال هانس هنريك كريستنسن، نائب رئيس - مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال: "يعود النجاح المتميز الذي حققته هذه الزيارة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه المستثمرون ورواد الأعمال الهنود بإنشاء وتوسيع أعمالهم في دبي، لما تتمتع به الإمارة من بيئة أعمال جاذبة وتسهيلات مثالية، لرواد الأعمال والشركات الناشئة".



وأضاف: "نفخر بشراكتنا مع غرفة تجارة وصناعة دبي والنتائج الإيجابية التي حققتها الزيارة، والتي أسهمت في استقطاب المواهب العالمية وأصحاب المشاريع، ذلك أن الابتكار واستقطاب رواد الأعمال والشركات الناشئة أصبحا ركيزتين أساسيتين لدعم مسيرة التنمية المستدامة واستشراف المستقبل وتعزيز تنافسية الدولة على مختلف الأصعدة وصولاً إلى خلق بيئة مواتية لاستقطاب أصحاب العقول والأفكار الإبداعية في قطاعات اقتصاد المعرفة والابتكار".



ونظمت هذه الجولة الترويجية بالتعاون مع الشركاء في الهند وهما "ستارت آب انديا" (Startup India)، و"ناسكوم 10000 ستارت آبس" (NASSCOM 10000 Startups)، وتضمن جدول أعمالها مجموعة من الزيارات الميدانية وحضور العديد من العروض التقديمية التي أعدتها نخبة من شركات القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات بهدف دعم الشركات الناشئة في دبي. وضمت قائمة هذه الشركات كلا من دبي للمشاريع الناشئة، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك"، و"ستيب جروب" (STEP Group)، حيث استعرضت خلال النقاشات والجلسات الحوارية مجموعة من قصص نجاح الشركات الهندية الناشئة التي استفادت من مبادرة دبي للمشاريع الناشئة واستطاعت الانطلاق بأعمالها في دبي نحو آفاق جديدة من النجاح والتميز.



وتعتبر "دبي للمشاريع الناشئة"، التي أطلقتها غرفة دبي خلال العام 2016، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي منصة إلكترونية تتيح التواصل بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والمطورين، وأصحاب رؤوس الأموال، والطلاب، وتمكنهم من الاطلاع على الفرص الجديدة وإقامة علاقات شراكة تساعدهم على تطوير نشاطهم الاقتصادي وتنمية أعمالهم.

ويوفر مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال “ديتك” الذي أسسته سلطة واحة دبي للسيليكون عام 2015 مختلف التسهيلات للشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين يقومون بتطوير حلول مبتكرة للمدن الذكية وللتغلب على التحديات المتعلقة بالازدحام المروري وإدارة النفايات وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. ويمتد مركز ديتك حالياً على مساحة إجمالية قدرها 5000 متر مربع، ويضم أكثر من 800 شركة ناشئة من 72 دولة.