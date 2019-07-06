"جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين" و "جامعة حمدان بن محمد الذكية" تسلم الدفعة الثالثة من "المبرمج...

برعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس أمناء "جامعة حمدان بن محمد الذكية" رئيس "جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين"، احتفت "جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين" و"جامعة حمدان بن محمد الذكية" اليوم (السبت 6 يوليو 2019) بتخريج الدفعة الثالثة من طلاب "المبرمج المواطن لعام "2019 وتتويج الفائزين في "مسابقة الهاكاثون". وتفرّد حفل التخريج بتسليم الشهادات باستخدام تقنية "بلوك تشين"، في خطوة هي الأولى من نوعها إقليمياً لجمعية ذات نفع عام وذلك استكمالاً لإنجازاتها السبّاقة بالتعاون مع "جامعة حمدان بن محمد الذكية" في إطار دعم "استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 – بلوك تشين" والرامية إلى ترسيخ ريادة الدولة كمركز عالمي لصناعة المستقبل.

وحضر الحفل، الذي احتضنه الحرم الجامعي للسنة الثالثة على التوالي تحت رعاية "تعاونية الاتحاد"، نخبة من كبار الشخصيات وصنّاع القرار، وفي مقدمتهم سعادة ماجد حمد رحمه الشامسي رئيس مجلس إدارة "تعاونية الاتحاد بدبي”، والدكتور منصور العور، رئيس "جامعة حمدان بن محمد الذكية" ونائب رئيس "جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين" وأعضاء مجلس إدارة "جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين".

ويحظى "المبرمج المواطن" بأهمية بالغة كونه المبادرة الوطنية الأولى من نوعها في الإمارات على صعيد تأهيل نخبة من الطاقات الوطنية الشابة والقادرة على الابتكار والتّميز في لغات البرمجة ونظم التفكير الحاسوبية وأساسيات تطوير التطبيقات الرقمية والألعاب الإلكترونية، بما يواكب ركب التقدم التكنولوجي الذي يفرضه القرن الحادي والعشرين. وأثبت البرنامج النوعي على مدى 3 دورات متتالية نجاحاً لافتاً في إرساء دعائم متينة للاستثمار في الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، سعياً وراء بناء أجيال تمتلك زمام التكنولوجيا الحديثة وتتميز بالمعرفة والابتكار لدفع عجلة نمو الاقتصاد المعرفي تماشياً مع "رؤية الإمارات 2021".

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ببرنامج "المبرمج المواطن" الذي أثبت بأنه دعامة أساسية لبناء جيل جديد من المواهب الوطنية المتمكنة معرفياً وتكنولوجياً ومهنياً من امتلاك زمام المبادرة لترجمة رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة الإمارات باعتبارها إحدى الدول الأكثر تقدماً وجاهزية لتغيّرات المستقبل، مؤكّداً بأنّ تسليم الشهادات للطلاب باستخدام تقنية "بلوك تشين" يؤكد الحرص المستمر على دعم التوجه الوطني نحو تطويع التقنيات المتقدمة في خدمة المسيرة التنموية الطموحة، لا سيّما تقنيات "بلوك تشين" التي تصب في جوهر الأولويات الاستراتيجية باعتبارها دعامة أساسية لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المستقبل، بما يتواءم والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وأضاف معاليه: "نفخر بتخريج الدفعة الثالثة من نخبة الطاقات الوطنية التي أثبتت كفاءة وجدارة وتميز في عالم البرمجة، مؤكدين بأنهم على قدر المسؤولية في توجيه دفة استشراف وصنع المستقبل الذي تطمح إليه دولتنا. ويمثل نجاح الدورة الثالثة من "المبرمج المواطن" دفعة قوية لنا لمواصلة الاستثمار الأمثل في المواهب الواعدة في إطار الشراكة الفاعلة بين "جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين" و"جامعة حمدان بن محمد الذكية" و"تعاونية الاتحاد"، والتي تمهد الطريق أمام رفد عالم البرمجة بكوادر إبداعية مسلحة بالعلم والمعرفة والابتكار للوصول بالإمارات إلى موقع الصدارة العالمية في كافة المجالات."

من جهته، قال الدكتور منصور العور، رئيس "جامعة حمدان بن محمد الذكية" ونائب رئيس "جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين": "يمثل تخريج الدفعة الثالثة من طلاب "المبرمج المواطن" دليلاً دامغاً على التزامنا المتواصل بالعمل وفق التوجيهات السديدة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في خلق مبادرات وبرامج من شأنها تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الوطنية الشابة في مواكبة الرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة في بناء مستقبل أفضل. ونفخر بالسبق العربي الذي حققناه مع تسليم الطلاب الشهادات باستخدام تقنية "بلوك تشين"، في إنجاز جديد يضاف إلى رصيدنا الحافل بالنجاحات وخطوة هامة تضعنا في موقع الصدارة بين الجامعات المرموقة على صعيد إطلاق شهادات البرامج باستخدام هذه التقنية المتطورة، والتي تكتسب أهمية عالية باعتبارها أولوية استراتيجية ودعامة أساسية لترسيخ ريادة الإمارات في مجال التحول التكنولوجي والرقمي تماشياً مع "استراتيجية التعاملات الرقمية 2021"."

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وأضاف العور: "يواصل برنامج "المبرمج المواطن" للعام الثالث على التوالي رفد الموهوبين من أبنائنا وبناتنا بالمعارف الحديثة والمهارات اللازمة لامتلاك زمام التكنولوجيا الحديثة وتطويعها وتسخيرها في خدمة مسيرة بناء الوطن، وفق دعائم متينة قوامها الابتكار والمعرفة والتميز. وجاءت "مسابقة الهاكاثون" لتكشف النقاب عن إبداعات وابتكارات الجيل الجديد المتمكّن من أدوات العصر والمؤهل لدفع مسار تحويل الإمارات إلى إحدى الدول العشر الأكثر ابتكاراً في العالم. ونثمن غالياً شراكتنا المثمرة مع "جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين"، والتي تمثل حجر الأساس لترجمة تطلعاتنا المشتركة في المساهمة بفعالية في توظيف الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، بما يتماشى مع "رؤية الإمارات 2021"."

واستقطبت الدورة الثالثة من برنامج "المبرمج المواطن" مشاركة طلابية واسعة من كافة إمارات الدولة، حيث تكللت بتخريج 159 طالب في المستويات الثلاثة؛ من بينهم 100 طالب في برنامج "برمجة الألعاب والتطبيقات" و45 طالب في برنامج "الذكاء الاصطناعي" و14 طالب في برنامج "الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء". وتوّج أيضاً المتميزون بلقب "مسابقة هاكاثون"، والتي تكتسب أهمية استراتيجية كونها انطلاقة قوية لدخول الموهوبين في سباق المنافسة العالمية في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي وتقديم مساهمات قيمة من شأنها إعلاء شأن دولة الإمارات على الخارطة الدولية. وجرى اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم دولية ضمت عدد من أبرز خبراء التكنولوجيا، وذلك استناداً إلى معايير اشتملت على القدرة على ربط مشاريع البرمجة الإبداعية بالتوجهات والمبادرات الوطنية لدولة الإمارات، وبالأخص فيما يتعلق بتطوير اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.

وتخلل الحدث تكريم الفائزين في "مسابقة الهاكاثون" ضمن فئة "تصميم الألعاب" - "كودو" (Kudo)، حيث منحت الميدالية الذهبية لكل من عبدالله سيف سالم المقبالي ضمن المرحلة العمرية 7-10 سنوات، و سعيد علي سعيد القيزي الفلاسي ضمن المرحلة العمرية 11-15 سنة. وتوّجت علياء حارب لحداد ضمن فئة "الذكاء الاصطناعي" - "كوزمو" (Cosmo) في المرحلة العمرية 7-10 سنوات ومهير حارب لحداد ضمن فئة "الذكاء الاصطناعي" - "ماكس" (Max) من المرحلة العمرية 11-15 بالمركز الأول، بعد أن حازوا على الميدالية الذهبية. أما في فئة "أمن المعلومات وانترنت الاشياء" - "سويفت" (swift)، فكان المركز الأول والميدالية الذهبية من نصيب كلاً من راشد أيوب العوضي وفهد زايد الصابوني ضمن المرحلة العمرية 7-10 سنوات، وعبد الله محمد الجاوي في فئة "أمن المعلومات وانترنت الاشياء" - "البايثون " (python) ضمن المرحلة العمرية 11-15 سنة.

وتخلل الحدث تكريم الفائزين في "مسابقة الهاكاثون" ضمن فئة "تصميم الألعاب" - "كودو" (Kudo)، حيث منحت الميدالية الذهبية لكل من عبدالله سيف سالم المقبالي ضمن المرحلة العمرية 7-10 سنوات، و سعيد علي سعيد القيزي الفلاسي ضمن المرحلة العمرية 11-15 سنة. وتوّجت علياء حارب لحداد ضمن فئة "الذكاء الاصطناعي" - "كوزمو" (Cosmo) في المرحلة العمرية 7-10 سنوات ومهير حارب لحداد ضمن فئة "الذكاء الاصطناعي" - "ماكس" (Max) من المرحلة العمرية 11-15 بالمركز الأول، بعد أن حازوا على الميدالية الذهبية. أما في فئة "أمن المعلومات وانترنت الاشياء" - "سويفت" (swift)، فكان المركز الأول والميدالية الذهبية من نصيب كلاً من راشد أيوب العوضي وفهد زايد الصابوني ضمن المرحلة العمرية 7-10 سنوات، وعبد الله محمد الجاوي في فئة "أمن المعلومات وانترنت الاشياء" - "البايثون " (python) ضمن المرحلة العمرية 11-15 سنة.

ويجدر الذكر بأنّ الطلاب قاموا بعرض تطبيقاتهم ومشاريعهم ومراحل تطويرها أمام الحاضرين، وذلك خلال معرض مشاريع "المبرمج المواطن" الذي أقيم مباشرةً عقب اختتام حفل التتويج.