(مجلس متعاملي طرق دبي) يطلق مبادرة لإسعاد كبار المواطنين المُقَدَّمة من (تاكسي دبي)

أكّد محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين ورئيس مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي حرص الهيئة المتواصل على إسعاد المتعاملين من جميع شرائح المجتمع من خلال الخدمات الراقية، التي تقدمها مختلف مؤسسات الهيئة مثل خدمات التنقّل بمركبات الأجرة ومنها الليموزين.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق مبادرة إسعاد كبار المواطنين برعاية هيئة تنمية المجتمع في مجلس الراشدية في دبي بحضور حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع والدكتور يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي بالإضافة إلى أعضاء مجلس المتعاملين وعدد من كبار المواطنين وموظفي هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة تاكسي دبي وهيئة تنمية المجتمع.

وقال الملا: "نهدف من خلال هذا اللقاء إلى إطلاق هذه المبادرة المقدمة من مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات لـ(8000) من كبار المواطنين من المسجلين لدى هيئة تنمية المجتمع والحاصلين على بطاقة (ذخر). وتتلخّص هذه المبادرة بتقديم خصم خاص بنسبة (%20) على خدمات التنقّل بمركبات الليموزين في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار العام.



من جهته، أعرب حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع عن سعادته بهذه المبادرة، التي تعكس أهمية العمل والتعاون المشترك بين الجهات من مختلف القطاعات لتعزيز تماسك منظومة التنمية المجتمعية وتطوير خدمات مبتكرة تلبي تطلعات أفراد المجتمع وتساهم في تحسين نمط حياتهم.

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وقال بن حريز: "نثمن مبادرة مؤسسة تاكسي دبي الموجهة لتعزيز سعادة كبار المواطنين وتسهيل أمورهم، من خلال رعاية خدمات التنقل لكبار المواطنين المسجلين لدى هيئة تنمية المجتمع وتوفير خصومات على الخدمات الإضافية، التي يحتاجون لها. وتؤكد هذه الخطوة حرص المؤسسة على المساهمة بمسؤوليتها تجاه أفراد المجتمع في المجال المناسب والمتوائم مع احتياجات إحدى أهم الشرائح المجتمعية وهي كبار المواطنين والتي تستحق التكريم والرعاية والأفضلية في الخدمات."

واستمع الملا وأعضاء مجلس المتعاملين إلى آراء وملاحظات ومقترحات الحاضرين، التي تسهم بشكل فاعل في تعزيز التواصل مع هيئة الطرق والمواصلات وتلعب دورا مهما في تطوير خدماتها وترتقي بمستوى إسعاد المتعاملين ورضاهم عن هذه الخدمات.