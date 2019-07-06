نيرفانا للسفر والسياحة ترحب بقرار إعفاء الأبناء دون 18 سنة من رسوم التأشيرة

رحبت شركة نيرفانا للسفر والسياحة بقرار حكومة دولة الامارات العربية المتحدة بقرار إعفاء الأبناء دون 18 سنة القادمين للسياحة برفقة ذويهم خلال العطلات الصيفية من رسوم تأشيرة الدخول .

وقال السيد علاء العلي الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسفر والسياحة إن انعكاسات هذا القرار سوف تترك آثاراً إيجابية على السياحة العائلية بدولة الامارات خلال موسم الصيف .

ويشمل هذا القرار كل السياح القادمين إلى دولة الإمارات والذين يخططون لزيارتها خلال الصيف الجاري , حيث بإمكانهم الاستفادة من التسهيلات والحوافز القيّمة التي تتيحها لهم الدولة، في مقدّمتها إعفاء مرافقيهم ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة من رسوم تأشيرة الدخول خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر من كل عام.

وتشمل هذه التسهيلات الأبناء ذكوراً و إناث و الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً شريطة أن يكونوا برفقة الوالدين أو أحدهما القادمين إلى الدولة بموجب تأشيرات سياحية، وبصرف النظر عن مدة صلاحية التأشيرة وسواء كانت قصيرة أو طويلة.

وقال العلي أن هذه التسهيلات الكبيرة لإستخراج التأشيرات السياحية العائلية سواء من خلال مكاتب السفر والسياحة المعتمدة في بلدان الزوار، او من خلال مكاتب الناقلات الوطنية للدولة سوف تنعش حركة السياحة والسفر في هذا الموسم وتسهم في رفع معدلات الاشغال في فنادق الدولة وتعزز قطاع التجزئة والترفيه بوجه عام .

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