زكي نســيبة يزور مقر شبكة الإذاعــة العربية بدبي

زار معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة , امس مقر شبكة الإذاعة العربية في مدينة دبي للإعلام. وإستمع معاليه والوفد الزائر إلى شرح لمختلف آليات العمل فيها، كما تم عرض فيديو توضيحي حول دور الإذاعات والشركات التي تتبع الشبكة.

كما قام بجولة شاملة في الاستديوهات والمرافق الخاصة بالشبكة بالإضافة إلى استديوهات الانتاج التي تحتوي على أحدث وسائط التقنيات والمعدات السمعية والمرئية لتبث محتواها من خلال أكثر من 41 استديو إذاعي ورقمي للإنتاج الصوتي والمرئي وتعتمد جميعها على أحدث الأجهزة الفنية والتقنيات الذكية .

كما التقى معاليه بالإعلاميين العاملين في الإذاعات التي تتبع الشبكة بمختلف لغاتها واستمع منهم الى شرح مفصل حول طبيعة عملهم وما يقدمونه من رسائل إعلامية هادفة تستهدف أبناء الجاليات المقيمة في الدولة .

ورحب محمود الرشيد مدير عام شبكة الإذاعة العربية بزيارة معالي زكي أنور نسيبة والوفد المرافق له , وقال : " توفر شبكة الإذاعة العربية منصة متعددة الوسائط تتواصل مع الملايين من المستمعين يومياً، ونحن حريصون دوماً على توفير منصاتنا لتقديم محتوى يساهم في دعم رؤية دولة الامارات ومختلف الوزارات والجهات الحكومية التي تخدمها .

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