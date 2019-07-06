‎حاكم عجمان وولي عهده يتسلمان نسخة من رسالة ماجستير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية •





تسلم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي نسخة من رسالة الماجستير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية التي حصل عليها مروان المهيري مدير ادارة المشاريع في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عقب تخرجه من الدورة السادسة بكلية الدفاع الوطني في أبوظبي •

‎وأكد صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده أهمية التأهيل الأكاديمي والعلمي لأبناء الوطن وأن العلم يظل حاجة إنسانية دائمة ومتجددة لا تحدها حدود لخدمة المجتمع ..وقال سموهما إنهما يشعران بالفخر والاعتزاز وبالسعادة والرضا لنيل أحد أبناء عجمان مثل هذه الدرجة العلمية المتميزة وأن يكون موضوع رسالة الماجستير في مجال حيوي وخاصة في الدراسات الأمنية والاستراتيجية مما يشجع الآخرين على مواصلة مسيرة التعليم والوصول إلى أعلى الدرجات العلمية من خلال استكمال دراساتهم وسعيهم نحو تحقيق إنجاز علمي لخدمة الوطن •

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