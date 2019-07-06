الامارات | "التربية" بدأت تصديق الشهادات واستخراج "حسن السير والسلوك"

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" بدأت تصديق الشهادات واستخراج "حسن السير والسلوك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت وزارة التربية والتعليم، أمس، تصديق الشهادات واستخراج شهادات حسن السيرة والسلوك للطلبة، وذلك في مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها، مؤكدة أنها تسعى لتقديم أفضل الخدمات وتيسيرها وتوفيرها المتعاملين.

وأضافت الوزارة بأنها تضع إمكاناتها كافة وتعمل بكل طاقاتها بداية من أمس السبت، في مختلف مدن الدولة، لاستقبال الطلبة وأولياء أمورهم الراغبين في تصديق الشهادات واستخراج شهادات حسن السيرة والسلوك.

من جانبهم، أبلغ مساعد مدير مدرسة، رفض ذكر اسمه، "الإمارات اليوم"، أن الوزارة طلبت من المدارس في ساعة متأخرة من نهار يوم الخميس الماضي، أن ترسل مندوبين عنها لتسلم نتائج طلبة الصف الثاني عشر، إلا أن إدارات المدارس فضلت إرجاء ذلك إلى اليوم (الأحد)، حتى يتواجد المعلمون والإداريون في المدارس ليتولوا توزيع الشهادات على الطلبة.

وكانت الوزارة أعلنت نتيجة الصف الثاني عشر مساء يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن نتائج طلبة مدارس دبي والإمارات الشمالية على نظام "المنهل" ونتائج طلبة أبوظبي على نظام "eSIS".

ومن المتوقع أن تعلن الوزارة أسماء العشرة الأوائل من طلبة الصف الثاني عشر قبل يوم الأربعاء المقبل، فيما تعلن نتائج الطلبة في الصفوف من الأول حتى 11 اليوم.

وحددت الوزارة بعد غدٍ الثلاثاء الموافق التاسع من يوليو الجاري، موعداً لبدء امتحان الإعادة لطلبة الصف الثاني عشر بمشاريع والعام والمتقدم، ويختتمون الامتحانات يوم الخميس الموافق 11 من الشهر نفسه.

