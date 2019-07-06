"الأرصاد" يحذر من استمرار الرياح النشطة واضطراب الموج في الخليج العربي

ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذ، نظراً لاستمرار اضطرابه وارتفاع الموج، خاصة غرباً بفعل الرياح الشمالية الغربية النشطة التي تصل سرعتها إلى 42 كم، ساعة أحياناً، وذلك حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وتوقع المركز في بيان له اليوم أن يتراوح ارتفاع الموج بين 4 إلى 6 أقدام في العمق.

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