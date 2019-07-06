ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذ، نظراً لاستمرار اضطرابه وارتفاع الموج، خاصة غرباً بفعل الرياح الشمالية الغربية النشطة التي تصل سرعتها إلى 42 كم، ساعة أحياناً، وذلك حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
وتوقع المركز في بيان له اليوم أن يتراوح ارتفاع الموج بين 4 إلى 6 أقدام في العمق.
اقرأ أيضاً... رياح نشطة واضطراب الموج في بحر عمان
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" يحذر من استمرار الرياح النشطة واضطراب الموج في الخليج العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.