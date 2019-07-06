طيران الإمارات تستأنف تشغيل رحلاتها إلى الخرطوم

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى السودان اعتباراً من 8 يوليو الجاري.

وتتيح خدمة طيران الإمارات اليومية بين الخرطوم ودبي للمسافرين إمكانية مواصلة رحلاتهم بسهولة مع فترات انتظار قصيرة في دبي إلى وجهات عديدة حول العالم في الشرق الأوسط وغرب آسيا والولايات المتحدة الأميركية والشرق الأقصى وغيرها. وتشمل أبرز وجهات المسافرين من السودان كلاً من دبي ودول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وقال أورهان عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في أفريقيا: "قررنا استئناف رحلاتنا إلى الخرطوم بعد مراجعة شاملة لجميع العناصر التشغيلية في السودان. وتساهم خدمة طيران الإمارات في السودان بدعم الشركات المحلية ودعم دخولها أسواقاً عالمية كما تصب في مصلحة مسافري الترانزيت عبر شبكة خطوطنا العالمية".

وتغادر رحلة طيران الإمارات اليومية "ئي كيه 733" مطار دبي الدولي في تمام الساعة 2:35 بعد الظهر لتصل إلى الخرطوم في الساعة 4:40 عصراً. فيما تغادر رحلة العودة "ئي كيه 734" العاصمة السودانية في الساعة 6:10 مساءً لتصل دبي بعد منتصف الليل بعشرين دقيقة. وتوفر طائرة البوينج 777-300ER التي تخدم هذا الخط ثمانية أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و304 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية.